شكرا لقرائتكم خبر عن نقص فيتامين "د " شائع بين مرضى كورونا بالمستشفيات .. دراسة جديدة تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية أن هناك أدلة أخرى قد ظهرت تؤكد أن فيتامين (د) يمكن أن يحمي الناس من فيروس كورونا بعد أن وجدت دراسة أن أوجه القصور في الفيتامين المستمد من أشعة الشمس شائعة بين مرضى كورونا المستشفيات بمعدل أربع مرات عن غيرهم، وقد أكدت العديد من الأبحاث من جميع أنحاء العالم أن المرضى المصابون الذين ليس لديهم ما يكفي من فيتامين (د) من المرجح أن ينتهي بهم المطاف في المستشفى.





لكن العلماء لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد ما إذا كان نقص المغذيات يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالمرض، أو ما إذا كان المرض يتسبب في انخفاض مستويات فيتامين (د).

اكتشف الخبراء الإسبان الآن المزيد من الأدلة التي تشير إلى أن مكملات فيتامين (د) الرخيصة قد تكون مفيدة.

فحص الخبراء في جامعة كانتابريا في سانتاندير 216 مريضًا بكوفيد -19 في مستشفى فالديسيلا في المدينة الإسبانية الشمالية.

كان 82 % يعانون من نقص فيتامين د ، في حين أن 18% فقط لديهم مستويات كافية من فيتامين د - فرق أربعة أضعاف.

تمت مقارنة هذا بنسبة 47% من الأشخاص الذين يعانون من نقص في مجموعة التحكم والذين لم يصابوا بالعدوى.

تم نقل 44 مريضًا من مرضى Covid-19 الذين يعانون من نقص في وحدة العناية المركزة لأن مرضهم أصبح أسوأ واحتاج 37 منهم إلى تنفس صناعيى لكن مستويات فيتامين (د) لديهم لم تكن أقل من بقية المجموعة وتعافى المرضى الآخرون دون الحاجة إلى رعاية إضافية.

يدعو الباحثون الإسبان الآن إلى علاج مرضى فيروس كورونا بمكملات فيتامين د "لأن هذا النهج قد يكون له آثار مفيدة" وهناك القليل من الآثار الجانبية السلبية.

على الرغم من أن البحث لا يثبت أن النقص أدى إلى إصابتهم بالمرض بدرجة كافية للحاجة إلى رعاية في المستشفى، إلا أنه يعد الأحدث في سلسلة من الدراسات التي تسفر عن نتائج مماثلة.

اقترح آخرون أن علاج مرضى مستشفى Covid-19 بمكملات فيتامين (د) الرخيصة يعزز فرصهم في البقاء على قيد الحياة ويسرع الشفاء لكن الافتقار إلى التجارب السريرية ، المعيار الذهبي للبحث العلمي ، جعل من المستحيل على العلماء أن يقولوا على وجه اليقين أنها تعمل.

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إن الأدلة الدامغة التي تشير إلى فائدة فيتامين (د) جعلت الباحثين البريطانيين يقفون وينتبهون في وقت سابق من هذا الشهر.

أطلقت جامعة كوين ماري بلندن تجربة ، ستشهد 5000 متطوع لأخذ الفيتامين لمدة ستة أشهر لمعرفة ما إذا كان بإمكانه حماية الناس من الإصابة بالمرض أو الإصابة به.

قال الدكتور خوسيه هيرنانديز، من جامعة سانتاندير: "يتمثل أحد الأساليب في تحديد وعلاج نقص فيتامين د، خاصة في الأفراد المعرضين لمخاطر عالية مثل كبارالسن، والمرضى الذين يعانون من أمراض مصاحبة، وسكان دار رعاية المسنين ، وهم السكان المستهدفون الرئيسيون في كوفيد -19.

يجب التوصية بعلاج فيتامين د في مرضى كوفيد -19 الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين د في الدم لأن هذا النهج قد يكون له آثار مفيدة في كل من الجهاز العضلي الهيكلي والجهاز المناعي.

نظرت دراسته بأثر رجعي إلى 216 مريضًا من Covid-19 في المستشفى بسبب المرض في مارس ، عندما كانت إسبانيا بؤرة الفيروس في أوروبا.

لقد بحثوا في سجلات المستشفى لتحليل مستويات فيتامين (د) لديهم عند القبول وقارنوها بمجموعة تحكم تم اختيارها عشوائيًا من السكان.

من بين 216 مريضًا في المستشفى ، تم العثور على نقص فيتامين (د) في 82.2 في المائة من الحالات - مقارنة بـ 47.2 في المائة من الأشخاص الأصحاء.

يعتبرالخبراء أن مستوى 25 نانوجرام / مليلتر من فيتامين د أو أعلى صحي. يعتبر أقل من 25 نانوجرام / مل منخفضًا ونقصًا في إشارات 20 نانوجرام / مل.

وجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم كميات أقل من "فيتامين أشعة الشمس" لديهم انتشار أكبر لارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

تشير الدراسة إلى وجود صلة عرضية بين نقص فيتامين (د) - الذي ينتجه الجسم عند تعرضه لأشعة الشمس - والمرض المعتدل إلى الشديد من الفيروس.

لكن العلماء لم يتمكنوا بعد من معرفة ما إذا كان نقص فيتامين (د) يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بـ Covid-19 ، أو ما إذا كان المرض يتسبب في انخفاض مستويات فيتامين (د) بعد الإصابة ، كما هو الحال مع الإصابات الأخرى.