شكرا لقرائتكم خبر عن شركة فايزر تتوقع طرح لقاح كورونا قبل الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة فايزر"Pfizer " إن لقاح فيروس كورونا COVID-19لا يزال ممكنًا طرحه عام 2020 على الرغم من تأخر البيانات، موضحة، إنها قد تحصل على بيانات لقاح فيروس كورونا COVID-19 في أكتوبر الجارى، والتي ربما تكون قد دفعت العملية قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، وذلك وفقا لما ذكره موقع TimesNowNews.

أعرب المسؤولون التنفيذيون في شركة فايزرPfizer عن تفاؤل محسوب بشأن احتمال توفير لقاح لفيروس كورونا في عام 2020 حتى عندما أشاروا إلى أن البيانات الرئيسية حول اللقاح لن يتم إصدارها قبل الانتخابات الأمريكية.

وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، إن شركة الأدوية العملاقة يمكن أن توفر حوالي 40 مليون جرعة في الولايات المتحدة في عام 2020 إذا استمرت الاختبارات السريرية كما هو متوقع ووافقت الجهات التنظيمية على لقاح.

وأشار بورلا، إلى أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنكون مستعدين لتوزيع عدد أولي من الجرعات، مشيرًا إلى عقد الحكومة الأمريكية لشركة فايزر لتوريد 40 مليون جرعة بنهاية هذا العام و100مليون جرعة بحلول مارس 2021، لكن بورلا أوضح، إن الشركة لم تصل بعد إلى المعايير الرئيسية في تقييم فعالية اللقاح.أضاف بورلا:"دعونا جميعًا نتحلى بالصبر المطلوب لشيء مهم جدًا للصحة العامة والاقتصاد العالمي."

وقال إن الشركة تتوقع تقديم طلب للحصول على إذن استخدام طارئ للقاح فيروس كورونا Covid-19 في الأسبوع الثالث من نوفمبر، بما يتماشى تقريبًا مع الجداول الزمنية السابقة، وردا على سؤال عما إذا كان "متفائلا" من أن اللقاح سيعمل، قال بورلا: "أنا متفائل بحذر بأن اللقاح سيعمل".

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وكانت فايزر ذكرت أنها قد تحصل على البيانات في أكتوبر، والتي ربما تكون قد دفعت العملية قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

شهدت الشركة انخفاضًا بنسبة 11 في المائة في أعمالها في المستشفيات في الأسواق الناشئة، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدد أقل من العمليات الجراحية الاختيارية في الصين وقصر مدة الإقامة في المستشفى للمرضى الداخليين في البلاد.

تعمل شركة الأدوية المنافسة Merck أيضًا على لقاحات لفيروس كورونا، لكن الشركة في مرحلة مبكرة مقارنة بشركة Pfizer.

من جهة أخرى قالت شركة ميرك، إن أحد اللقاحات المرشحة لفيروس كورونا دخل المرحلة الأولى من التطوير وسيصل المرشح الثاني إلى هذه المرحلة قريبًا.

أعلنت شركة ميرك عن قفزة بنسبة 55 % في الأرباح الفصلية إلى 2.9 مليار دولار مع زيادة الإيرادات بنسبة 1%.