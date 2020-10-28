هل تشعر بالجوع بعد تناول الطعام؟.. إليك السر والحل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عدم التوازن في وجباتك وعدم تناول ما يكفي من الطعام وعدم إضافة نكهات جديدة تمثل 3 أسباب تجعلك تشعر بالجوع بعد الأكل

في هذا الإطار تقول خبيرة التغذية الأسترالية، ليندي كوهين، إن الشعور بالجوع أو عدم الرضا بعد الانتهاء من الوجبة أكثر شيوعًا مما نعتقد، ولكن هناك عدة حيل للتعامل معها.



أحد أساليب ليندي، التي اختبرتها للتأكد من امتلاء المعدة بعد الوجبة، هو التأكد من اتباع حيلة "الهاتريك"، وتعني توفر 3 عناصر أساسية في الطعام، هي الدهون الصحية، والكربوهيدرات بطيئة الاحتراق، والبروتينات الخالية من الدهون.

وكتبت ليندي عبر موقعها على الإنترنت: "يجب أن يحتوي كل طبق تقدمه على حصة من الدهون الصحية مثل الأفوكادو، وبعض الكربوهيدرات بطيئة الاحتراق مثل البطاطا الحلوة، وبعض البروتينات الخالية من الدهون".

وأوضحت أن هذه الحيلة ستساعد على الشعورك بالرضا لفترة أطول بكثير، وستضمن أيضًا حصولك على العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك ليكون بصحة جيدة.

وشرحت ليندي الأسباب التي قد تجعل أي شخص يشعر بالجوع بعد تناول الطعام في عدة نقاط.

1- اشتهاء نكهات جديدة

السبب الأول الذي يجعلك تعتقد أنك تشعر بالجوع بعد تناول وجبة هو أنك تشتهي تذوق نكهات جديدة.

وتقول ليندي: "هناك ما يسمى بالإشباع المُخصص لحاسة الذوق، وربما يكون له علاقة بالسبب الذي يجعل دائمًا لديك مساحة للحلوى".

وأوضحت أنه عندما تأكل، فإن بعض الأمور تساعدك على تحديد امتلاء معدتك، وإلى أي مدى تجد الطعام مثيرا للاهتمام.

وأفضل طريقة للتغلب على هذا هو التأكد من أن نظامك الغذائي مليء بالتنوع، وحاول ألا تأكل نفس الوجبات كثيرًا، حتى إذا تناولت قضمة واحدة من طعام ذي نكهة جديدة سيكون ذلك كافيًا.

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2- الشعور بالحرمان

السبب الثاني الذي يجعلك تشعر بالجوع بعد الانتهاء من الوجبة هو أنك تحرم نفسك مما يشتهيه جسمك حقًا.

تقول ليندي: "إذا شعرت في الجزء الخلفي من عقلك، أنه لا يُسمح لك بتناول طعام معين (مثل المكرونة أو زبدة الفول السوداني)، سيبدو هذا دائمًا" مثيرًا للاهتمام بالنسبة لك.

بدلًا من ذلك، حاول اتباع نهج "كل شيء باعتدال"، وتوقف عن منع نفسك من تناول أشياء معينة قد لا تكون مفيدة لك.

3- الحاجة إلى مزيد من التوازن

تقول ليندي إنك ستكون أقل جوعًا بعد العشاء إذا كان طبقك متوازنًا تمامًا، لذا تأكد من أن كل طبق تأكله يحتوي على البروتين والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية.

4- عدم تناول ما يكفي

أحد الأسباب الأكثر وضوحًا التي تجعلك لا تزال جائعًا بعد الأكل هو أنك لم تستهلك ما يكفيك.

وأوضحت خبيرة التغذية أن الناس غالبًا ما يتناولون القليل من الطعام في وجبة الإفطار أو الغداء، ما يعني أنهم سيتضورون جوعًا وسيكونون أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام أو الإسراف في تناول العشاء.

وتنصح ليندي بمحاولة تناول وجبتي إفطار وغداء أكثر تغذية، لأن هذا سيمنعك من العمل بمعدة خاوية، تحتاج إلى ملئها على العشاء.

5- العطش

تقول ليندي، إنه في كثير من الأحيان نخلط بين الجوع والعطش، لأن الأحاسيس متشابهة، خاصة بعد الأكل.

وإذا كنت تشعر بالجوع ولكنك تشك في أنك ربما تكون عطشانًا، تنصح ليندي بوضع "كوب كبير من الماء" مع كل وجبة، كما أن حمل زجاجة ماء معك أثناء النهار سيكون مفيدا.