لمرضى السكري.. 8 نصائح لتناول حلوى المولد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حلوى المولد من السكريات المفضلة لدى كثيرين لكن مرضى السكري والضغط والقلب ومتبعى الحمية الغذائية يصعب عليهم تناولها دون حساب أو شروط

وبجانب قياس السكر بالدم قبل تناول حلوى المولد للاطمئنان على مستواه بشكل مبدئي، يجب مراعاة مجموعة من النصائح الصالحة لكل الأوقات والمواقف التي تتعلق بتناول أصحاب الأمراض المزمنة للحلويات.







الطبيبة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية والسمنة في مصر، قالت إن كمية الحلويات التي يتناولها مرضى السكري عموما تعتمد على المؤشر السكري وليس على السعرات الحرارية، وبالتالي يجب عليهم تجنب كل الأطعمة ذات المؤشر السكري الأعلى من 50.

وأوضحت الطبيبة لـ"الخليج 365" أن المُعامل السكري لحلوى المولد مرتفع جدا ويقدر بـ70 فما فوق، ما يستدعي مراعاتهم للكمية والوقت ونوعية الحلوى جيدا، مشددة على أن الموازنة في الأكل أفضل طريقة لحماية المرضى من ارتفاع سكر الدم.





وقدمت الدكتورة ليندا عددا من النصائح الصحية التي يجب على الجميع مراعاتها عند تناول حلوى المولد، خصوصا مرضى السكري.

- الكمية تكون قليلة ولتكن قطعة واحدة صغيرة طوال اليوم.

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- تناول الحلوى بعد الفطار أو الغداء مباشرة لتكون المعدة ممتلئة فلا يحدث إفراط في الكمية.

- الامتناع عن تناول الحلوى مساء أو بعد العشاء.

- التركيز على أنواع الحلوى ذات السعرات الأقل والفائدة الأكبر مثل السمسية والفولية والحمصية وكل ما هو مكسرات.

- تجنب حلوى المولد المطعمة بألوان صناعية، لأن ضررها مضاعف.

- الابتعاد عن الكربوهيدرات المصنعة والنشويات (الحبة غير الكاملة) طول اليوم، مثل العيش والرز المكرونة غيرها.

- تناول وجبات تعتمد على البروتين والخضراوات والفاكهة باقي اليوم.

- الإكثار من شرب الماء وتحتسب الكمية حسب الوزن بكوب لكل 10 كيلوات.



