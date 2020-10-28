لهذه الأسباب تفقد النساء وزنهن بصعوبة أكبر من الرجال

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ 11 دقيقة

يختلف الرجال عن النساء في معدل إنقاص الوزن أو زيادته، ووفقاً لموقع “تايمز أوف إنديا” إذا قارنا العامل الجسدي، فإن الرجال لديهم كتلة عضلية أكبر وكتلة دهنية أقل مقارنة بالنساء بسبب ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون.

تحرق العضلات سعرات حرارية أكثر من الدهون أثناء الراحة وتتطلب المزيد من السعرات الحرارية للحفاظ على وزن صحي لذلك ، يحتاج الرجال إلى تناول سعرات حرارية أكثر من النساء عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات وهو أيضًا سبب لحاجة النساء إلى إضافة تدريب القوة في روتين الرياضة لاكتساب كتلة العضلات.

العلاقة بالطعام

لكل من الرجال والنساء علاقة متفاوتة مع الطعام تختلف تفضيلاتهم الغذائية عن بعضها البعض.

تشير الدراسات إلى أن النساء أكثر انجذابًا نحو النظام الغذائي النباتي، بينما يختار الرجال منتجات اللحوم إلى جانب ذلك ، فإن النساء أكثر عرضة للانغماس في الأطعمة غير الصحية مقارنة بالرجال بسبب الاختلافات الهرمونية.

Advertisements

العوامل النفسية

من الشائع أن تتحدث النساء بصراحة عن النظام الغذائي وفقدان الوزن، تناقش النساء ويطرحن أسئلة حول النظام الغذائي وفقدان الوزن هذا هو أحد أسباب امتلاكهم المزيد من المعرفة في هذا المجال.

عندما يتعلق الأمر بالرجال ، فإنهم يميلون إلى اتخاذ طرق مثل تخطي الوجبة طوال اليوم ، مما يؤدي إلى نتائج عكسية.

التعامل مع الإجهاد

يلعب التوتر دورًا مهمًا في رحلة فقدان الوزن بأكملها. كيف تتعامل مع مستوى التوتر بشكل جيد يحدد مدى سرعة فقدان الوزن كلا الجنسين يتأثران بالتوتر ، ولكن بالنسبة للنساء فإن التعامل مع التوتر أصعب بقليل من الرجال وهذا يؤثر على رحلة إنقاص الوزن لفقدان الوزن بسرعة ، يحتاج الإنسان إلى تعلم الطريقة الصحيحة للتعامل مع الإجهاد.