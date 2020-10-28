منها الخبز والمانجا..أطعمة لا ينبغي حفظها في الثلاجة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

يجهل الكثيرين الطرق الصحيحة لحفظ الأطعمة والمواد الغدائية في الثلاجة، بالإضافة إلى أنه يوجد بعض الأطعمة والخصضراتت يجب ألا تحفظ في الثلاجة ، مما يزيد الحاجة للاهتمام بتعليمات الحفظ والاستخدام التي تضمن لمخزون الأسرة من الطعام أن يبقى صحيا لأطول مدة ممكنة.

أشارت مجلة “فرويندين” الألمانية إلى قائمة ببعض الأطعمة، التي لا يمكنها تحمل برودة الثلاجة.

واعتبرت المجلة الصحية أن الثلاجة من شأنها أن تزيد بعض الأطعمة سوءا أو تفقدها رائحتها وخواصها المميزة.

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وتبدأ هذه القائمة بمنتجات المخابز، فالخبز سواء في كيس بلاستيكي أو كيس ورقي لا يجب وضعه في الثلاجة، وكذلك البطاطا أو البطاطس لا يُفضل تخزينها في الثلاجة، لعدم مناسبة التهوية ودرجة الرطوبة في الثلاجة، وهو ما يتسبب في تعفنها بسرعة.

وأضافت المجلة إلى هذه القائمة كلا من الطماطم والخيار وجميع الخضراوات المحتوية على كمية كبيرة من الماء ليس من المناسب حفظها في الثلاجة، كما ينبغي عدم وضع عبوات مفتوحة في الثلاجة.

ومن الفاكهة، التي لا ينبغي حفظها في الثلاجة، الموز والأناناس والمانجو وثمار الحمضيات، علاوة على القهوة والثوم والبصل، كما أن الفاكهة ذات النواة مثل الخوخ والبرقوق ليس من المناسب وضعها في الثلاجة، ونصحت المجلة الألمانية بأنه لا يجب حفظ البهارات في الثلاجة، لأن الكاري والكركم وباقي التوابل تفقد رائحتها بسرعة في الثلاجة.