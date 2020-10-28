هذا ما يحصل للجسم عند شرب الماء على معدة فارغة!

شرب الماء الساخن على معدة فارغة

في حين أن بعض الناس يفضلون فنجان جيد من القهوة صباحاً، يفضل آخرون كوباً من العصير للاستيقاظ والشعور بالنشاط. وأما نحن فسوف نقترح عليك مشروباً سوف تكون له فوائد شرب القهوة، والشاي والعصائر كلها معاً.

على الأرجح أنك لم تجربين على الإطلاق ولكنك سمعت بأن شرب كوب من الماء الساخن صباحاً على معدة فارغة قد يغير حياتك بأكملها. ألا تصدقين ذلك؟ اقرأي هذا المقال التالي لتعرفي عن الأمر!

وفقاً لما يقوله الأطباء فإن شرب كوب من الماء الساخن فور النهوض من السرير على معدة فارغة تماماً يجلب منافع عديدة إلى الجسم بما فيها تحسين عملية الهضم، وتحسين عمليةالتمثيل الغذائي وتنظيف الجسم من الفضلات والسموم.

فوائد شرب الماء الساخن على معدة فارغة

خلال النوم يميل الجسم إلى الجفاف قليلاً كما أن وضعية الاستلقاء تعزز عملية تراكم السموم. ولهذا السبب يحتاج جسمنا إلى إعادة الترطيب وتنظيفه من السموم. إليك فيما يلي 6 أسباب جيدة تجعلك لا تفوتين هذا الإجراء الصباحي.

يزيل السموم من جسمك



من شأن شرب كوب من الماء الساخن صباحاً أن يساعدك على التخلص من السموم المؤذية التي تتراكم خلال النوم. فالماء الساخن يعزز تفكيك الطعام في المعدة ويحسن وظيفة الجهاز الهضمي. ويجب أن تكون درجة حرارة الماء بمعدل درجة حرارة الجسم وأن لا تزيد أبداً عن 40 درجة مئوية. والماء الساخن يجدد السائل الموجود في الخلايا وينظف الجسم. كما أنه يحسن أداء الجهاز الهضمي ويعزز عملية الهضم.

يحفز عملية التمثيل الغذائي



كما أن شرب الماء الساخن صباحاً يحفز عملية التمثيل الغذائي ويحسن أداء وظائف الجسم. ويقضي شرب الماء الساخن على ألم المعدة الذي يسببه بطء عملية التمثيل الغذائي وسوء عمل الجهاز الهضمي.

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يعالج آلام الجسم



من المعروف أن الحرارة بشكل عام تخفف الألم. والماء الساخن صباحاً يعالج ألم المفاصل والعضلات وألم الدورة الشهرية والصداع البسيط بشكل عام. وتعمل حرارة الماء على استرخاء العضلات وخصوصاً عضلات المعدة. كما أنه يحسن الدورة الدموية في الجسم.

يساعد على فقدان الوزن



شرب الماء الساخن طريقة شائعة عندما نريد أن نفقد من وزن الجسم، ولكننا لا نعرف حتى الآن سبب ذلك ألا وهو كالتالي: تعمل الحرارة على إذابة الدهون وخصوصاً عندما يتم مزج الماء الساخن مع مواد أخرى تعزز عملية فقدان الوزن، مثل اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة. والماء الساخن يرفع من درجة حرارة الجسم ويعمل على تسريع عملية التمثيل الغذائي مما يساعد على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع. كما أنه يحسن أداء وظيفة الكلي وكافة أعضاء الجهاز البولي بشكل عام. وتصريف البول هو أحد وسائل التخلص من السموم إلى خارج الجسم.

الماء الساخن يحسن الدورة الدموية



كما ذكرنا أعلاه، فإن الماء الساخن يساعد على إزالة السموم من الجسم والتخلص من الفضلات المتراكمة. وهذا الإجراء يتم أساساً من خلال الدم الذي يتم تنظيفه أيضاً. فالماء الساخن يعمل على تحسين عمل الدورة الدموية لكي تعمل بدورها على تنظيف كافة أنحاء الجسم بلا استثناء وبالتالي إزلة الفضلات من الجسم.

الماء الساخن يؤخر شيخوخة الخلايا



يؤخر شرب الماء الساخن شيخوخة الخلايا، وبالتالي تأخير ظهور التجاعيد والعلامات الأخرى المتعلقة بالتقدم في السن. كما أنه يحافظ على شباب الجلد والبشرة ويرطبها مجدداً ويحسن ملمسها ومرونتها، كما أنه ينقيها وينظفها من السموم التي تعزز ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.