ليبيا تسجل 11 وفاة و899 إصابة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت ليبيا، الأربعاء، زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، بتسجيل 899 إصابة، وشفاء 709 حالة، فضلا عن وفاة 11 شخصًا، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 586 إصابة و431 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 58 ألف و874 شخصًا، بينهم 25 ألف و89 حالة نشطة، ووفاة 823.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.



