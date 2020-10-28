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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعلن تسجيل أكثر من مليوني إصابة بكورونا خلال أسبوع والان مع التفاصيل
الأربعاء 28 أكتوبر 2020
أعلنت منظمة الصحة العالمية رصد أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى أنه المعدل الأعلى الذي يسجل في أسبوع واحد منذ تفشي الجائحة.
وقالت المنظمة في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "شهد الأسبوع الماضي أكبر عدد من حالات الإصابة بكوفيد-19 الجديدة المبلغ عنها عالميًا منذ بداية الوباء، والتي بلغت أكثر من مليوني حالة جديدة في الأيام السبعة الماضية".
وأضافت أنه "ابتداء من 25 أكتوبر، تم الإبلاغ عن أكثر من 42 مليون حالة و1.1 مليون حالة وفاة، مع أكثر من 2.8 مليون حالة جديدة، ونحو 40 ألف حالة وفاة جديدة خلال الأسبوع الماضي".
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