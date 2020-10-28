البكتيريا عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 01:39 مساءً - تعتبر البكتيريا من الكائنات الدقيقة التي تعيش حولنا في كل مكان، ومنها النافعة للانسان، ومنها ما يسبب له الأمراض، وتعد البكتيريا من أول المخلوقات التي ظهرت على سطح الارض قبل أربعة مليار سنة، وتتخذ البكتيريا عدة أشكال ومنها ما يصيب الأطفال بالطبع، ولذلك يقدم لك الدكتور محمد أبو داوود، إختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة عن البكتيريا التي تسبب الأمراض للأطفال، وبعض الأنواع المفيدة للطفل كالآتي. الأمراض التي تسببها البكتيريا للأطفال تتخذ البكتيريا عدة أشكال التهابات المسالك البولية: حيث تصيب الأطفال بصورة كبيرة، وسببها العدوى البكتيرية، وفي حال عدم علاجها فق تمتد إلى الكليتين وتسبب الفشل الكلوي للطفل.

التهابات الجهاز التنفسي حيث أنها تسبب للطفل السعال والشعور بضيق التنفس، وبالتالي يعاني الطفل من صعوبة في التنفس، وتظهر الالتهابات التنفسية من خلال تصوير الأشعة السينية.

العدوى البكتيرية في الدماغ، التي تسبب التهاب السحايا وقد تهدد حياة الطفل في حال عدم علاجه بطريقة صحيحة وسريعة.

بكتيريا الدم: وهي من أخطر أنواع البكتيريا التي تصيب الطفل وتهدد حياته. كيف تعيش البكتيريا؟ تنتقل البكتيريا في الأجواء الرطبة تفضل البكتيريا الأوساط الرطبة لكي تعيش وتتكاثر.

كما تفضل الأوساط الدافئة ولذلك فهي تتكاثر في الأوساط التي يتكون فيها المخاط مثلاً مثل الجيوب الأنفية.

لدى البكتيريا قدرة كبيرة على التكيف في الأوساط الصعبة، ولذلك فهي قادرة على العيش في الجسم وتسبب له الأمراض. علاج بكتيريا الأطفال تعالج البكتيريا بالمضادات الحيوية تستخدم المضادات الحيوية لعلاج الأمراض التي تسببتها البكتيريا.

ولا تستخدم المضادات الحيوية لعلاج الأمراض التي تسببها الفيروسات كما يعتقد البعض. والآن عزيزتي الأم هل لديك أسئلة حول بكتيريا الأطفال لتتركيها في المربع أدناه وليجيب عليها خبراء الخليج 365؟



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