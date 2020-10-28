كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 01:39 مساءً - هل أنت حامل وتشعرين بالقلق من كمية تناول بعض الفيتامينات والبروتينات والمعادن والألياف لحمل صحي؟ هل تشعرين بالقلق من تناول السعرات الحرارية في البروتينات؟ حسناً، يمكنك جعل عملية التوازن أسهل باستخدام المعلومات الصحيحة حول الأطعمة الصحية أثناء الحمل ،التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند مأمون لتحدثنا عن فوائد الماش للحامل، وقالت إن الماش يطلق عليه عدد من الأسماء وهي اللوبياء الشعاعية، أو الأقطن، أو المج، أو الكشري الأخضر، وفي الحقيقة هو نوع من النباتات ينتمي لفصيلة البازيلاء، وينتشر في الكثير من البلدان منها الصين، والباكستان، والفلبين، وبورما، وكمبوديا، وتايلاند، وفيتنام، فهو نوع من البقوليات ،يحتوي الماش على كميات كبيرة من الألياف غير القابلة للذوبان التي تقلل من خطر الإمساك. يساعد تضمين الماش في النظام الغذائي لطفلك على تقليل الفضلات السامة في جسمه، يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي إلى حد كبير، يساعد الماش أيضاً على منع مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، مثل متلازمة القولون العصبي وداء الرتوج، كما يحتوي على مستويات عالية من حمض الفوليك والألياف والحديد والبروتين وفيتامين B9 الضرورية للغاية للأمهات الحوامل.

فوائد الماش للحامل

فوائد الماش للحامل



يختلف طعم ولون وحجم الماش حسب مكان اشتقاقه، يمكن تصنيف الماش إلى حبوب صغيرة، ماش، وحبوب أكبر. في هذه المقالة، نكتشف الفوائد الغذائية للماش من أجل حمل صحي:

حمض الفوليك الموجود في الماش يمنع التشوهات الخلقية مثل انعدام الدماغ والسنسنة المشقوقة.

يحتوي نصف كوب من الماش على نحو 179 ملليغراماً من حمض الفوليك وهو فيتامين ب الذي يساعد على نمو خلايا جديدة. تحتاج النساء الحوامل إلى نحو 600 ملليغرام من حمض الفوليك كل يوم.

يحارب حمض الفوليك أيضاً الآثار الضارة للأدوية التي يمتصها الجسم. إذا كنت معتادة على التدخين أو الشرب، يمكن أن يساعد حمض الفوليك في الماش على منع هذه العادات السيئة.

الماش غني بالبروتين الذي يساعد في كل مرحلة من مراحل الحمل. يساعد البروتين في نمو عضلات طفلك.

يضمن المحتوى العالي من البوتاسيوم الدورة الدموية المناسبة، ويقلل من ارتفاع ضغط الدم أيضاً.

تساعد الألياف الموجودة في الماش على مكافحة اضطرابات الأمعاء. إنه يتحكم في السمنة ويحافظ أيضاً على انخفاض مستوى الكوليسترول المرتفع. نصف كوب من العدس يحتوي على نحو 8 جم ألياف.

الإمساك مشكلة شائعة أثناء الحمل، ويمكن معالجتها إلى حد كبير عن طريق تناول الماش الغني بالألياف.

تشير العديد من الدراسات إلى أن الماش يلعب دوراً حيوياً في تحسين الوظائف البيولوجية للدماغ.

إذا كنت تعانين من الصداع النصفي أثناء الحمل، فيمكنك تجربة الماش الغني بفيتامين B5 الذي يحارب التوتر والصداع النصفي.

نصائح مهمة لتغذية الحامل

الماش للحامل

في حين أن الماش غني بالعناصر الغذائية، فأنت بحاجة إلى الحرص على الاحتفاظ بجميع الخصائص الحيوية.

الماش غني بالحديد الذي يساعد في الحفاظ على فقر الدم بتوفير نحو 9 ملليجرامات من الحديد.

للتأكد من حصولك على الاستفادة الكاملة من المعدن، يمكنك الجمع بين الماش والحمضيات مثل اليوسفي والبرتقال والليمون.

يساعد فيتامين سي الموجود في ثمار الليمون في امتصاص الحديد.

يجب ألا تتجاوز مدة طهي الماش لتجنب فقدان العناصر الغذائية الأساسية.

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نصائح طبخ الماش

طبخ الماش