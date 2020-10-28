مشاكل البشرة تكشف عن امراض تعانين منها

قد تعانين من بعض مشاكل البشرة التي تدل على مشاكل حاصلة في أمعائك، هذا صحيح والسبب هو أن بشرتك تنفعل مع حالة جهازك الهضمي، اعتماداً على أنواع الطعام أو الشراب التي لا تحتملينها. يُطلق على هذه الظاهرة أسماء عدّة نذكرها مع وصف لكلّ منها في ما يلي:

الوجه اللبني



اللواتي يكثرن من تناول مشتقات الحليب يعانين من انتفاخ الجفون، والهالات السوداء تحت العينين، والبقع البيضاء الصغيرة، والنتوءات على الذقن.ويعرفن بالوجه اللبني.

لماذا ؟

يسبّب عدم تحمّل اللاكتوز تأثيراً على نظام المناعة، مما يؤدّي إلى اندلاع العديد من الالتهابات في الجسم. تماماً كما يحدث عندما يتورّم الكاحل بسبب إصابة ما، يمكن لعينيك أن تنتفخا فتصبح الهالات تحتهما أكثر وضوحاً. إنّ هرمونات الاستروجين والبروجسترون في الحليب يمكن أن تؤّثر على عمل خلايا الجلد فيحدث زيادة في إنتاج المسام المغلقة، ممّا يؤدّي الى ظهور البقع أيضاً.

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وجه السكر

اللواتي يكثرن من تناول السكريات يتعرضن لظهور التجاعيد على الجبين، وتصبح نظرة العين هزيلة، وتظهرالبثور وتصبح البشرة رقيقة ورمادية..

لماذا

تعطّل جهاز البكتيريا في الأمعاء يسبّب اندلاع البثور. ووفقاً لخارطة الوجه التي تعتمد على فكرة قديمة تربط أجزاء من وجهك بأجهزة معيّنة في جسمك، هناك علاقة وثيقة ما بين جهازك الهضمي وجبينك، لذلك سترين عليه اندلاع بقع جافّة وبثور.





وجه الغلوتين







من يكثلر من تناول المواد المعززة بالغلوتين تبدو خدودهن حمراء منتفخة، وتظهر البقع الداكنة حول الذقن.

لماذا؟

إنّ أيّ زيادة في التفاعلات الالتهابية الناجمة عن تناول الغلوتين، يمكن أن تؤدّي إلى جلد متضخّم أو متوهّج.