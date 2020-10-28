شكرا لقرائتكم خبر عن صحة دبي تطالب المنشآت التعليمية باستئناف الفحوصات الدورية وبرنامج التحصين والان مع التفاصيل

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 وجهت هيئة الصحة بدبي اليوم في تعميم أصدرته لكافة المنشآت التعليمية في دبي بضرورة استئناف الفحوصات الدورية وتقديم التطعيمات لكافة الطلبة المستحقين حسب جدول التحصين الوطني بمن فيهم الطلبة الذين يتلقون تعليمهم عن بعد ، وفقا للبيان.

Advertisements وشددت الهيئة على ضرورة مراعاة تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19 حسب ما ورد في الأدلة الإرشادية لإدارة حالات فيروس كوفيد 19 في المنشآت التعليمية وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الطلبة في المنشآت التعليمية ( المدارس ) وتماشيا مع معايير العيادات في المنشآت الصحية والأكاديمية، إضافة للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها دولة الامارات بشكل عام ودبي بشكل خاص .

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