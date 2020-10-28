شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد القراءة للأطفال الرضع عديدة منها نمو مهارات اللغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي أن القراءة للأطفال الرضع والأطفال الصغار مهمة جدًا، حيث إنها توفر اللبنات الأساسية للغة وتمنحهم الأدوات اللازمة لتكوين مهارات اجتماعية وعاطفية مدى الحياة، وبحسب طبيبة الأطفال بكلايفند كلينيك سارة كلاين، فإن ممارسة عادة القراءة لا يجب أن تكون مضيعة للوقت أو معقدة وإضافة الكتب إلى روتينك له العديد من الفوائد لك ولطفلك.





فوائد القراءة للأطفال الرضع

القراءة مهارة ستخدم أطفالك جيدًا في المدرسة وفي الحياة لكن سماع الكتب التي تُقرأ بصوت عالٍ له فوائد طويلة الأجل هذه الفوائد تشمل:

-المهارات اللغوية: سماع الكلمات التي تُقرأ بصوت عالٍ يساعد الأطفال على بدء ازدهار المهارات اللغوية للأطفال. تُعرِّفهم القراءة على عدد أكبر من الكلمات ولغة أكثر تعقيدًا مما قد يسمعونه في المحادثة اليومية.

Advertisements

-الترابط: قالت الدكتور كلاين إن احتضان طفلك لقراءة كتاب معًا يشير إلى الأمان والحب والاتصال العاطفي. "وجود هذا الاهتمام الفردي مع طفلك يقوي روابطك."

-التعلم العاطفي: لا ينظر الأطفال إلى الصور في كتبهم المفضلة فقط كما أنهم يشاهدونك مستاءً عندما تكون شخصية الكتاب محبطة أو تبتسم في النهاية السعيدة قالت الدكتور كلاين: "طفلك يقلد تعابيرك والأصوات التي تصدرها". "هذا يساعد في النمو المبكر للدماغ."

-إنشاء الروتين: يقول الدكتور كلاين إن الأطفال من جميع الأعمار ينجحون في روتين معين. يمكن أن تكون القراءة إضافة رائعة للجدول اليومي إذا كنت معتادًا على القراءة في وقت النوم ، على سبيل المثال ، يمكن أن يشير الكتاب إلى الطفل أن الوقت قد حان للإبطاء والاستعداد للنوم. (وأي شيء يجعل وقت النوم أسهل يستحق العناء).

-النجاح المدرسي: "أظهرت الأبحاث أن حوالي ثلث الأطفال يبدؤون روضة الأطفال بدون المهارات اللغوية التي يحتاجونها لتعلم القراءة" ، كما يقول الدكتور كلاين. "القراءة للرضع والأطفال الصغار تساعدهم على تطوير تلك المهارات القيمة."