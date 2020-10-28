شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتقدم بطلب للصحة العالمية لإتاحة لقاح سبوتنيك عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، وهو صندوق الثروة السيادية فى روسيا، طلبا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) للتسجيل السريع والدخول ضمن قائمة استخدامات الطوارئ للقاح فيروس كورونا، والتأهيل المسبق لأول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا سبوتنيك Sputnik V، وذلك وفقا لما ذكره موقع TimesNowNews.

وقال الموقع، إن اللقاح يعتمد على منصة مدروسة جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري، حيث أصبح الاتحاد الروسي من أوائل الدول التي تقدمت بطلب إلى منظمة الصحة العالمية، للتأهيل المسبق للقاح ضد فيروس كورونا COVID-19.

أشارالموقع إلى أن برنامج التأهيل المسبق للأدوية هو برنامج تابع للأمم المتحدة، تديره منظمة الصحة العالمية، إنه البرنامج العالمي الوحيد لضمان جودة الأدوية، يقيِّم تأهيل منظمة الصحة العالمية المسبق للأدوية جودة الأدوية ومأمونيتها وفعاليتها، يتم تضمين المنتج الطبي في قائمة المنتجات الطبية المؤهلة مسبقًا الخاضعة للامتثال للمتطلبات والمعايير المعمول بها في منظمة الصحة العالمية.

كان الاتحاد الروسي، هو الأول في العالم الذي سجل لقاحًا ضد فيروس كورونا Sputnik V ، والذي تم إنشاؤه على منصة آمنة وفعالة ومدروسة جيدًا من ناقلات الفيروس الغدي البشري، حيث تقدمت بطلب للحصول على قائمة استخدامات الطوارئ والتأهيل المسبق للقاح من قبل منظمة الصحة العالمية، مما سيسمح بإدراج Sputnik V في قائمة المنتجات الطبية التي تلبي معايير الجودة والسلامة والفعالية الرائدة.

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وقال كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، نعرب عن امتناننا لمنظمة الصحة العالمية، على تعاونها النشط ونتطلع إلى استكمال عملية التأهيل المسبق بنجاح في جميع المراحل الرئيسية.

في مواجهة الجائحة المستمرة، سيؤدي تسجيل اللقاح المعجل بموجب إجراء EUL إلى إتاحة اللقاح الروسي عالميًا في إطار زمني أقصر من الإجراءات المعتادة وسيدعم الجهود العالمية لمنع الإصابة بفيروس كورونا، ستمكن عملية التأهيل المسبق الناجحة Sputnik V من إدراجه في قائمة الأدوية المستخدمة من قبل وكالات الشراء الدولية والبلدان لتوجيه الشراء بالجملة للأدوية.

التطبيق الروسي للقاح فيروس كورونا Sputnik V "COVID-19 " ، للتأهيل المسبق للقاح بمنظمة الصحة العالمية، من بين الطلبات الأولى المقدمة.

جدير بالذكر أنه منذ11 أغسطس 2020، تم تسجيل لقاح Sputnik V من قبل وزارة الصحة الروسية، ليصبح أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا COVID-19 بناءً على منصة ناقلات الفيروس الغدي البشري.

في جميع أنحاء العالم، توفى ما لا يقل عن 1160768 شخصًا حياتهم الآن بسبب فيروس كورونا COVID-19