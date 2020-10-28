تعرف على مخاطر حلوى العرقسوس على الصحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حلوى العرق السوس الأسود يفضلها الكثير من الأشخاص، لكن هذه الحلوى لها أضرار خطيرة على الصحة عند تناولها بكميات كبيرة أو الافراط في استخدامها وفقا لما أكده تقرير لصحيفة sciencealert العلمية.

حيث تظهر ردود الفعل السلبية بشكل متكرر عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والذين يأكلون العرقسوس الأسود أكثر بكثير من الشخص العادي. بالإضافة إلى ذلك ، فهم عادة ما يستهلكون المنتج لفترات طويلة من الزمن.

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حلوى العرقسوس

عرق السوس نبات مزهر موطنه أجزاء من أوروبا وآسيا يستخدم المستخلص العطري والحلو من جذوره كعلاج عشبي لمجموعة واسعة من الأمراض الصحية ، من حرقة المعدة ومشاكل المعدة إلى التهاب الحلق والسعال.

Glycyrrhizin (ويسمى أيضًا حمض الجلسرهيزيك) هو المادة الكيميائية الموجودة في عرق السوس الأسود التي تعطي الحلوى نكهة مميزة ، ولكنها تؤدي أيضًا إلى آثارها السامة.، يحاكي Glycyrrhizin هرمون الألدوستيرون ، الذي تصنعه الغدد الكظرية عندما يحتاج الجسم إلى الاحتفاظ بالصوديوم وإفراز البوتاسيوم يعمل الصوديوم والبوتاسيوم معًا كنوع من البطاريات الخلوية التي تحرك الاتصال بين الأعصاب وتقلص العضلات فالكثير من الجليسيررهيزين يخل بتوازن هذه الإلكتروليتات ، والتي يمكن أن ترفع ضغط الدم وتعطل إيقاع القلب.

تشمل الأعراض الأخرى للإفراط في تناول عرق السوس التورم وألم العضلات والتنميل والصداع كشف فحص الرجل الذي مات من تناول الكثير من عرق السوس أن لديه مستويات منخفضة بشكل خطير من البوتاسيوم ، بما يتفق مع سمية الجلسرهيزين.