شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ألم الفخذ عديدة منها الشد العضلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الم الفخذ من الآلام الشائعة التي تصيب الكثيرين، وإجهاد العضلات هو السبب الأكثر شيوعًا لألم الفخذ عند البالغين، وهناك مجموعة متنوعة من الحالات الأخرى التي تسبب ألم الفخذ ، بما في ذلك الفتق الإربي، أو حصوات الكلى، أو مشاكل في مفصل الورك أو حول ، أو في كيس الصفن (عند الرجال) ، أو مع أعصاب معينة اعتمادًا على السبب الأساسي ، يمكن أن يكون ألم الفخذ خفيفًا أو حادًا، ويحدث تدريجيًا أو مفاجئًا، في هذا التقرير نتعرف على أسباب الم الفخذ، وفقا لموقع "verywell health".



أسباب ألم الفخذ

أسباب ألم الفخذ

أسباب ألم الفخذ عديدة ولتحديد سبب ألم الفخذ، سيقوم طبيبك بإجراء فحص بدني شامل ، وإذا لزم الأمر، سيطلب اختبارات الأشعة وتشمل أبرز أسباب ألم الفخذ:

شد عضلي

يحدث الشد العضلي ، الذي يشار إليه أيضًا باسم عضلة الفخذ المشدودة ، نتيجة لإصابة رياضية أو حركة غير ملائمة لمفصل الورك، مما يؤدي إلى شد عضلات الفخذ الداخلية أو تمزقها.

عادة ، يكون ألم إجهاد الفخذ حادًا ، ويكون بدايته مفاجئًا ، ويكون سبب الألم واضحًا.

بالإضافة إلى الألم ، قد يصاب الشخص بتشنجات عضلية الفخذ الداخلية وضعف في الساق من الإجهاد.



اسباب الم الفخذ

الفتق الإربي

يحدث الفتق الإربي عندما تبرز الأنسجة الدهنية أو الأمعاء من خلال منطقة ضعيفة أو ممزقة داخل جدار البطن في بعض الأحيان ، لا يسبب الفتق الإربي أي أعراض.

في حالة ظهور الأعراض ، غالبًا ما يبلغ الأشخاص عن إحساس بالشد في منطقة الفخذ و / أو ألم في الفخذ عند السعال أو رفع الأشياء. قد يكون هناك أيضًا انتفاخ مرئي في الفخذ.

حصوات الكلى

قد تسبب حصوات الكلى موجات من الألم (مغص كلوي) لأنها تمر عبر المسالك البولية، يمكن أن يتراوح الألم من خفيف إلى شديد ، وغالبًا ما يحدث في منطقة الخاصرة (بين الضلوع والوركين) أو أسفل البطن في كلتا الحالتين ، ينتشر الألم بشكل متكرر نحو الفخذ بالإضافة إلى الألم ، قد يعاني الشخص من دم في بوله ، وغثيان أو قيء ، وألم مع التبول.

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التهاب مفاصل الورك

يحدث التهاب مفصل الورك (الموجود بين الجزء العلوي من عظم الفخذ والحوض) عندما يتآكل مفصل الورك الأملس عادة تصبح حركات الساق مؤلمة ومتيبسة مثل أشكال الفصال العظمي الأخرى ، يتفاقم الألم مع النشاط ويخف بالراحة إلى جانب الألم ، قد يُسمع تيبس في مفصل الورك وضوضاء طقطقة أو إحساس أثناء الحركة.

تمزق في مفصل الفخذ

إن شد مفصل الورك هو طبقة من الغضروف تلتف حول كرة مفصل الورك يسبب تمزق الورك أعراض الألم (عادة ما تكون حادة) في الفخذ أو الأرداف التي يتم الشعور بها أثناء حركات معينة في الورك في بعض الأحيان ، يتم الشعور أيضًا بصوت فرقعة داخل العظام.

كسر الورك

كسر الورك - كسر عظم في الربع العلوي من عظم الفخذ - قد ينجم عن السقوط أو ضربة مباشرة في الفخذ ، بالإضافة إلى هشاشة العظام أو السرطان أو إصابة الإجهاد.

غالبًا ما يكون ألم كسر الورك محسوسًا في الفخذ ويزداد سوءًا بشكل ملحوظ مع أي محاولة لثني الورك أو تدويره.

تنخر عظم الورك

النخر العظمي، الذي يُطلق عليه أحيانًا اسم النخر اللاوعائي هو حالة طبية تؤدي إلى موت الخلايا العظمية نتيجة لنقص إمدادات الدم المناسبة عندما يحدث هذا للخلايا العظمية التي تدعم مفصل الورك، فإنها تبدأ في الانهيار، مما يؤدي إلى تدهور مفصل الورك.

وعادةً ما يكون الألم الخفيف أو الخفقان في منطقة الفخذ أو الأرداف هو أول أعراض هذه الحالة مع تقدمه ، قد يعرج الشخص بسبب صعوبة وضع الوزن على الورك.

-فتق رياضي

الفتق الرياضي هو إصابة غير عادية، يتم تشخيصها في الغالب لدى لاعبي كرة القدم والتي تُعزى إلى ضعف طفيف في جدار بطن الساق وهي تسبب الألم مباشرة في الجزء الأمامي من منطقة الفخذ قد يكون من الصعب تشخيص الفتق الرياضي، وعادة ما يكون العلاج الوحيد هو الراحة أو التدخل الجراحي.