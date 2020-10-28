شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحاليل الدم والمنظار لتشخيص إصابتك بالداء البطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الداء البطني أو مرض السيلياك هو أحد أمراض المناعة الذاتية حيث يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على بروتين الجلوتين - الموجود في القمح والشعير- إلى تحفيز خلايا الدم البيضاء لمهاجمة بطانة الأمعاء الدقيقة، مما يؤدي في النهاية إلى تآكلها، وله مجموعة واسعة من الأعراض المحتملة ، من آلام البطن إلى الصداع، غالبًا ما لا يتمكن الأشخاص الذين يعانون من مرض الداء البطني من امتصاص العناصر الغذائية من طعامهم، وقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات صحية خطيرة ، مثل سوء التغذية وهشاشة العظام والعقم وحتى السرطان.

اختبارات وفحوصات الداء البطني

تشخيص الداء البطني عملية طويلة إلى حد ما، في معظم الحالات، ستخضع لفحوصات الدم أولاً ثم ستخضع في النهاية لإجراء يُعرف باسم المنظار الداخلي ، حيث ينظر الأطباء مباشرة إلى الأمعاء الدقيقة .

الاختبار في المنزل

يتبع بعض الأشخاص نظامًا غذائيًا خالٍ من الجلوتين لمعرفة ما إذا كان يزيل الأعراض التي قد تكون مرتبطة بمرض الاضطرابات الهضمية سواء أدى ذلك إلى تحسين الأعراض أم لا، يجب أن يتبعه الطبيب باختبارات تشخيصية ، حيث إن استجابتك للنظام الغذائي ليست كافية لتشخيص مرض الداء البطني.

يمكنك أيضًا التفكير في اختبارات الفحص في المنزل لمرض الداء البطني ، والتي يمكنك شراؤها من بعض المتاجر أو عبر الإنترنت تستخدم هذه العينات عينة من الدم بوخز الإصبع ترسلها إلى المختبر ، وستتلقى النتائج في غضون أسبوع تقريبًا

إذا اخترت أحد هذه الاختبارات ، فتجنب إجراء تغييرات على نظامك الغذائي مسبقًا ، حيث يمكن أن تتأثر هذه النتائج بالمثل. يجب دائمًا متابعة فحص الدم في المنزل باختبار طبي من قبل الطبيب.

تحاليل الدم

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في معظم الحالات ، سيكون اختبار الدم الخاص بالداء البطني هو الخطوة الأولى نحو التشخيص هناك العديد من اختبارات الدم شائعة الاستخدام للكشف عن مرض السيلياك

تبحث هذه الاختبارات عن أجسام مضادة مختلفة إذا كان جسمك يخضع لرد فعل منعي ذاتي تجاه الجلوتين ، فيجب أن يكون اختبار أو أكثر من اختبارات الدم هذه إيجابيًا يشير هذا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات لمعرفة ما إذا كنت تعاني بالفعل من مرض السيلياك.

كانت اختبارات الدم سلبية ، لكن الأعراض والتاريخ الطبي العائلي لا يزالان يشيران إلى احتمالية قوية للإصابة بمرض السيلياك ، يجب عليك التحدث إلى طبيبك بشأن إجراء مزيد من الاختبارات

الاختبارات الجينية

في بعض الحالات ، قد يوصي طبيبك بإجراء اختبار جيني رسمي لمرض السيلياك يمكن إجراء الاختبارات الجينية باستخدام باستخدام مسحة من فمك أو عن طريق سحب الدم

المنظار

إذا كانت اختبارات الدم الخاصة بمرض السيلياك إيجابية - أو كانت سلبية، لكنك وطبيبك توافقان على الحاجة إلى مزيد من الاختبارات على أي حال - فإن خطوتك التالية هي إجراء يُعرف باسم المنظار الداخلي يمكن رؤية الضرر الناجم عن مرض السيلياك على الفور أثناء هذا الإجراء.