شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحتفل بالهالوين فى ظل وباء كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم بعيد الهالوين في 31 أكتوبر القادم وفي ظل وباء كورونا يختلف الاحتفال بالهالوين في ظل الجائحة عن الأعوام السابقة، وأكد خبراء الصحة إن بعض تقاليد الهالوين مثل التزاحم على عتبات أبواب المنازل للحصول على الحلوى والصراخ ومشاهد الرعب والأزياء والأقنعة التنكرية تزيد من خطر انتشار فيروس كورونا ويجب تجنبها لكن يمكن الاحتفال بشكل مختلف، وفقاً لموقع "ميديكال"..

يُعد نحت اليقطين أو قرع العسل في الهواء الطلق أو عرض أزياء الرعب عبر الإنترنت أو فيلم مخيف في المنزل بعض الخيارات التي تقلل من الاتصال بالغرباء.

قال الدكتور كولين إس. كرافت ، المتخصص في الأمراض المعدية في مستشفى جامعة إيموري في أتلانتا الأمريكية: "هناك الكثير من الطرق المبتكرة للتعامل مع هذا الأمر وجعل هذا العام ذكرى لا تُنسى".

إذا كنت تنوي الخروج ، يقول الخبراء أن تحافظ على مسافة 6 أقدام "2 متر" من الآخرين وتعقيم اليدين بانتظام كما تفعل عادةً.

يجب أيضًا أن تكون أغطية الوجه الواقية- أقنعة الأزياء البلاستيكية- جزءًا من كل عطلة عيد الهالوين، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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وقال الدكتور نيبوني راجاباكس ، أخصائي طب الأطفال في Mayo Clinic في مينيسوتا ، إن الأجهزة المختلفة مثل أدوات الإمساك البلاستيكية يمكن أن تساعدك في توزيع الحلوى دون أي اتصال جسدي.

يمكن أن يؤدي تحديد مسافة 6 أقدام على الأرصفة والممرات بشريط لاصق أو طباشير إلى تثبيط الناس عن التجمع عند الباب الأمامي.

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، يجب على أولئك الذين يعانون من أي أعراض لـ COVID-19 أو التعرض المعروف للفيروس أو نتائج الاختبارات المعلقة البقاء في المنزل.

ويقول الخبراء إن تجنب الحفلات الداخلية والمنازل المسكونة لأن عدم وجود تهوية قد يسهل انتشار الفيروس.

وكما قال مسؤولو الصحة في ميشيجان: "يجب أن يكون الشيء الوحيد المخيف في عيد الهالوين هو الأزياء".