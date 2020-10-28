صحة ورشاقة

اقتصادية دبي تخالف منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 28 أكتوبر 2020

خالفت اقتصادية دبي منشأة تجارية من قطاع التجزئة لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار كوفيد-19 ومنها عدم ارتداء الكمامات.

 

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وبلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات 675 محلاً.

 

وشددت اقتصادية دبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في المنشآت التجارية عبر تطبيق مستهلك دبي.

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