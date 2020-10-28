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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دولة يفجر مفاجأة: طورنا عقاراً يقضي على كورونا بالكامل والان مع التفاصيل
الأربعاء 28 أكتوبر 2020
فجر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورومفاجأة بشأن تطوير طورنا عقارا يقضي على كورونا بالكامل ، مؤكداً إن علماء من بلاده تمكنوا من ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا المستجد.
وأضاف مادورو، في كلمة أذاعها على "تويتر": "الدراسات استمرت ستة أشهر، وأظهرت النتائج، أن العلاج يقضي على الفيروس المسبب لكوفيد-19 بشكل كامل وتام، دون أي تأثير سام على الجزيئات السليمة".
ووفقا للرئيس مادورو، ستقوم بلاده خلال الأيام المقبلة، بتسليم نتائج العمل الذي قام به المعهد الفنزويلي للبحث العلمي إلى منظمة الصحة العالمية.
وأضاف: "عندما نحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، سنبدأ في البحث عن تحالفات دولية لإنتاج كميات كبيرة من هذا العلاج".
ويؤكد مادورو، بحسب روسيا اليوم أن "العقار الذي يقضي على فيروس كورونا" يعتمد على "جزيء DR10، الذي يستخدم لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي، وفيروس الورم الحليمي البشري، وإيبولا".
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