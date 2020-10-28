صحة ورشاقة

شينجيانغ بؤرة فيروس كورونا الجديدة في الصين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 28 أكتوبر 2020

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل 42 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم 27 أكتوبر، ارتفاعا من 16 حالة في اليوم السابق، وذلك بعد رصد حالات جديدة في منطقة شينجيانغ شمال غرب البلاد.

 

وقالت اللجنة إن من بين الحالات الجديدة 22 حالة إصابة محلية في شينجيانغ بعد حدوث عدوى جماعية على ما يبدو في منطقة كاشغر.

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وأعلنت لجنة الصحة في المنطقة أيضا عن رصد 19 حالة جديدة بلا أعراض وهو نصف العدد الإجمالي للإصابات الحالية الخالية من الأعراض والمسجلة في البر الرئيسي في 27 أكتوبر.

 

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي للصين 85868 في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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