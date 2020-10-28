استشاري يكشف عن 6 إرشادات مهمة للتحكم بضغط الدم المرتفع

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن عدة إرشادات تساعد على التحكم في ضغط الـدم المرتفع وخفضه دون أدوية.
وأوضح النمر أن الإرشادات تضم تقليل الملح اليومي، وإنزال الوزن، والإكثار من تناول الخضروات والفواكه .
وأشار النمر إلى أهمية إيقاف التدخين، وممارسة الرياضة، وأخيراً الابتعاد عن القلق والتوتر.
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