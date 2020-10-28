البكاء.. وسيلة للتخلص من المشاعر السلبية والأمراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - البكاء هو استجابة للمشاعر الإنسانية المختلفة من حزن وألم وفرح، وللبكاء فوائد متعددة منها التخفيف من الألم النفسي والجسدي.

قد يخجل البعض من البكاء واعتباره علامة من علامات الضعف أمام الآخرين، ولكن البكاء قد يكون السبب في حمايتك من بعض الأمراض والتخلص من الاضطرابات النفسية المختلفة، وقد تتعدد أسباب البكاء ما بين الحزن أو الفرح أو قد تكون الدموع ناتجة عن بعض المشكلات الصحية ومنها تهيج العين أو الإصابة بالحساسية.





أسباب البكاء

التعرض إلى الاضطرابات النفسية المختلفة مثل القلق والتوتر والاكتئاب.

الإصابة بالصدمات العاطفية والتي تؤثر على الشخص وتدخله في حالة من الحزن أو الفرح.

الضغوط العصبية والمشكلات التي يواجهها الفرد خلال يومه.

حساسية العين والتهيج الناتج عن التعرض إلى الأتربة والذي يؤدي إلى الدموع.





فوائد البكاء

الوقاية من الأمراض

أشارت دراسة أمريكية إلى أن البكاء يساعد على رفع معدلات الأيض بالجسم، وهذا بدوره يساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي، وهذا لأن البكاء الناتج عن الضغط العصبي يحتوي على 24% من بروتين الألبومين، كما أوضحت الدراسة إلى أن البكاء يقي من بعض الأمراض مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض السمنة.

التخلص من المشاعر السلبية

عند البكاء الناتج عن العاطفة فإن الدموع تفرز هرمون الأوكسيتوسين والأندروفين، والذي يساعد على التخلص من المشاعر السلبية بما فيها النفسية والجسدية، والتقليل من الشعور بالألم.

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التقليل من التوتر

البكاء مهم لتحسين المزاج وهذا لأنه يساعد على إطلاق هرمونات السعادة، ومنها الأوكسيتوسين والتقليل من حدة التوتر والقلق الذي يشعر بها الإنسان.





حماية العين

يساعد البكاء على حماية العين من التعرض إلى الجراثيم والأتربة الناتجة عن التعرض إلى الهواء، وتساعد الدموع على طرد الجراثيم والأجسام الغريبة من العين مما يحافظ على صحتها.

الهدوء النفسي والاسترخاء

بعد البكاء يشعر الإنسان بالهدوء النفسي وقد أكدت دراسة ذكرها موقع "webmd" أن البكاء يساعد على تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي مما يساعد على الشعور بالراحة والاسترخاء.

التقليل من الضغط العصبي

عند التعرض إلى الضغط العصبي يحدث اختلال في المواد الكيميائية بالجسم، وعند البكاء يحدث تحفيز الغدة الكظرية لإنتاج هرمون يساعد على التقليل من الإجهاد العقلي.