كورونا حول العالم.. اللقاح الروسي ينتظر الموافقة وارتفاع إصابات الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد أن عدد الإصابات بلغ 44 مليونا و251 ألفا و983 إصابة، الأربعاء.

وسجل العالم مليونا و171 ألفا و476 وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 32 مليونا و446 ألفا و970 متعافيا.





وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم:





روسيا تقدم لقاحها للموافقة

أعلن صندوق السيادة الروسي أن روسيا قدمت طلبًا إلى منظمة الصحة العالمية للتأهيل المسبق لأول لقاح أعدته ضد فيروس كورونا المستجد والمسمى "سبوتنيك في".

وقال الصندوق المشارك في تطوير اللقاح إنه قدم طلبًا "للتسجيل السريع والتأهيل المسبق" للقاح "سبوتنيك في" إلى منظمة الصحة العالمية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تحيط "بالسرية" الطلبات المقدمة من أجل "الاختيار الأولي أو التسجيل بموجب إجراءات الاستخدام العاجل".

وتقول السلطات الروسية إن روسيا "من أوائل دول العالم التي طلبت من منظمة الصحة العالمية التأهيل المسبق للقاح ضد فيروس كورونا المستجد".

وأضاف البيان أنه "في سياق الوباء، فإن التسريع في تسجيل اللقاح حسب إجراءات (منظمة الصحة العالمية) سيجعل اللقاح الروسي متاحًا للجميع في وقت أقصر مقارنة بالإجراءات التقليدية".

وتؤكد منظمة الصحة العالمية من جانبها أنه "إذا اعتُبر المنتج المقدم للتقييم متوافقًا مع معايير الإدراج في القائمة، فإن منظمة الصحة العالمية ستنشر النتائج على نطاق واسع".





ويفترض أن يسمح "الاختيار الأولي الناجح" بإدراج لقاح سبوتنيك في على قائمة الأدوية التي تستخدمها البلدان لشراء الأدوية بكميات كبيرة، لكن في الوقت الحالي، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أنها "لم تؤهل بعد أي لقاح لكوفيد-19 أو تنشر قائمة استخدام في حالات الطوارئ".

أعلنت روسيا في أوائل أغسطس/ آب أنها طورت وسجلت اللقاح "الأول" ضد كوفيد-19 الذي أعده مركز غماليا للأبحاث في موسكو مع وزارة الدفاع الروسية. ويعد التسجيل من قبل السلطات في روسيا الخطوة التي تسبق المرحلة النهائية من التجارب السريرية.

أطلق على اللقاح اسم "سبوتنيك في" تيمناً بأول قمر اصطناعي في التاريخ صممه الاتحاد السوفييتي. لكن العالم شكك في اللقاح التجريبي الروسي خصوصاً لأنه لم يكن قد وصل إلى المرحلة النهائية من التجارب لدى الإعلان عنه.





Advertisements

42 إصابة جديدة في الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الأربعاء، إن البر الرئيسي سجل 42 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفاعا من 16 حالة في اليوم السابق وذلك بعد رصد حالات جديدة في منطقة شينجيانج شمال غرب البلاد.

وذكرت اللجنة أن من بين الحالات الجديدة 22 حالة إصابة محلية في شينجيانج بعد حدوث عدوى جماعية على ما يبدو في منطقة كاشجر.





وأعلنت لجنة الصحة في المنطقة أيضا عن رصد 19 حالة جديدة بلا أعراض وهو نصف العدد الإجمالي للإصابات الحالية الخالية من الأعراض والمسجلة في البر الرئيسي في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي للصين 85868 في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





أكثر من 10 آلاف وفاة في كندا

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في كندا، التي تشهد حالياً ثاني موجة تفشٍّ للفيروس، عتبة العشرة آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها وسائل إعلام محليّة استناداً إلى بيانات رسمية.

وأظهرت البيانات أن أكثر من 90% من الوفيات سجّلت في أكبر مقاطعتين في البلاد: أونتاريو وبدرجة أكبر كيبيك، بؤرة كوفيد-19 منذ بدأ الوباء يتفشّى في البلاد في مارس/ آذار الماضي.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في كندا 10.001 وفاة من أصل 222.670 إصابة مؤكدة مخبرياً، وفقاً لحصيلة أعدّتها شبكتا التلفزيون العموميتان "سي بي سي/راديو كندا" و"سي تي في".

وكندا البالغ عدد سكّانها 38 مليون نسمة، لديها بالنسبة إلى عدد السكان حصيلة إصابات أقلّ بحوالي خمس مرّات بالمقارنة مع الولايات المتّحدة وحصيلة وفيات أقلّ بحوالي 2.5 مرة.





أكثر من 900 ألف إصابة في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 5942 إصابة جديدة بفيروس كورونا و643 وفاة، ليرتفع العدد الرسمي للإصابات إلى 901268 والوفيات إلى 89814.

ويقول مسؤولو الصحة إنه‭ ‬من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الحالات المعلنة.

كانت الوزارة قالت يوم الأحد، إن العدد الحقيقي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا قد يكون أعلى بنحو 50 ألفا.



