شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك سلمان الدولية جاهزة للإفتتاح بعد انتهاء جميع الأعمال الإنشائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة شرم الشيخ استعدادات مكثفة في محيط جامعة الملك سلمان الدولية على المقامة علي ارض جنوب سيناء لتضيف الى المحافظة منارة ثقافية تعليمية لخدمة طلاب مصر بصفة عامة وطلاب جنوب سيناء بصفة خاصة فضلا على الطلاب الاشقاء من الدول العربية الامر الذى من شأنة تطوير الخريطة التنموية على ارض المحافظة واضافة بعدا حضاريا جديدا ،

وبعد العديد من الجولات التفقدية لمتابعة سير العمل بفروع الجامعة الثلاث بمدن راس سدر وطور سيناء وشرم الشيخ وتقديم كافة اوجة التعاون والدعم من المحافظة لإنشاء الجامعة.

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجولة ليلية اليوم تفقد خلالها محيط الجامعة بمدينة شرم الشيخ وأطمأن على انتهاء كافة الاعمال من تجميل ودهانات وتشجر و أضاءة و تخطيط الشوارع المحيطة حتى اصبحت الجامعة كعروس فى كامل زينتها .