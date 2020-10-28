شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هى القوباء المنطقية وآثارها على الجلد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القوباء المنطقية، المعروفة أيضًا باسم الهربس النطاقي هي طفح جلدي مؤلم ناتج عن إعادة تنشيط فيروس الحماق النطاقي وهو المسئول أيضًا عن جدري الماء ويمكن علاج الهربس النطاقي بالأدوية المضادة للفيروسات واستراتيجيات تخفيف الأعراض، ولكن الأهم من ذلك هو الوقاية من الهربس النطاقي، وفقاً لموقع"verywellhealth".

س: ما هي أعراض القوباء المنطقية؟

تظهر أعراض الهربس النطاقي عادةً في مرحلتين متميزتين خلال المرحلة الأولى، وغالبًا ما يعاني الشخص من أعراض عدوى عامة، مثل الحمى والصداع والتعب قريبا سوف يتطور الألم.

وصف الناس ألم الهربس النطاقي بأنه حرقان ، ولاذع، وخز وعادة ما يقتصر الألم على جانب واحد من الجسم

في المرحلة الثانية من القوباء المنطقية، يصبح الجلد الذي يشعر فيه الألم الأولي أحمر وحساسًا للمس، مثل حروق الشمس.

في غضون أيام قليلة ، ستنمو الحويصلات المملوءة بالسوائل في المنطقة وفي نهاية المطاف ، سوف تتقشر ، ولكن حتى يصاب الشخص بالعدوى - أي شخص غير محصن ضد جدري الماء (بطبيعة الحال لأنهم أصيبوا به أو لأنهم تم تطعيمهم) يمكن أن يصابوا بالجدري المائي من ملامسة طفح الهربس النطاقي النشط.

تشمل المضاعفات الناتجة عن القوباء المنطقية، والذي يمكن أن يستمر لأسابيع أو حتى سنوات بعد تفشي القوباء المنطقية ، والعدوى الثانوية مثل القوباء (عدوى جلدية بكتيرية) يمكن أن يتسبب فيروس الحماق النطاقي الذي يسبب الهربس النطاقي أيضًا في الإصابة بالتهاب السحايا.

عندما تظهر بثور الهربس النطاقي على الوجه فإنها يمكن أن تسبب ضررًا دائمًا للبصر أو السمع.

س: ما أسباب القوباء المنطقية؟

تتطور القوباء المنطقية عندما يصبح فيروس الحماق ، الذي يسبب جدري الماء ، نشطًا بعد الخمول في الجهاز العصبي - غالبًا بعد عقود وأسباب حدوث هذا غير مفهوم تمامًا ، ولكن يُعتقد أن الفيروس يعاود الظهور عندما يضعف جهاز المناعة - وهو أمر طبيعي مع تقدم العمر.

هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الأشخاص الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بالهربس النطاقي هم الأشخاص في الخمسينيات أو الستينيات من العمر والذين أصيبوا بجدري الماء عندما كانوا أطفالًا.

Advertisements

ولكن هناك أسباب أخرى لضعف مناعة شخص ما - العدوى من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) ، على سبيل المثال ، أو كأثر جانبي لأدوية مثل العلاج الكيميائي.

يعد القوباء المنطقية أمرًا نادرًا عند الأطفال دون سن العاشرة وعادة ما يعاني الأطفال المصابون بالهربس النطاقي من أعراض أكثر اعتدالًا من البالغين.

الأطفال الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالهربس النطاقي هم أولئك الذين أصيبوا بجدري الماء قبل بلوغهم عام واحد أو الذين أصيبت أمهاتهم بجدري الماء خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

س: ما علاج القوباء المنطقية؟

أولاً وقبل كل شيء عند علاج الهربس النطاقي ، من المهم منع فيروس الحماق من التكاثر فكلما طالت مدة السماح له بالاستمرار في التسبب في الحويصلات ، زاد خطر حدوث مضاعفات مستقبلية.

الأدوية المضادة للفيروسات تكون أكثر فعالية عندما تؤخذ في غضون 72 ساعة من تفشي الهربس النطاقي المشتبه به.

علاوة على ذلك ، ينصب التركيز في التعامل مع القوباء المنطقية على تخفيف الأعراض. تتضمن الطرق المفيدة للتعامل مع الحويصلات والطفح الجلدي ما يلي:

النقع في حمام دقيق الشوفان

-ارتداء ملابس فضفاضة وخاصة فوق المنطقة التي ظهر فيها الطفح الجلدي

-ممارسة الرعاية الذاتية الصحية - الحصول على قسط كبير من الراحة ، وتناول طعام جيد ، وممارسة تمارين خفيفة.