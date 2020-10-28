شكرا لقرائتكم خبر عن ما يجب أن تفعليه فى الثلث الأول من الحمل.. أطعمة ممنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمل والإنجاب من أجمل الأشياء التى تنتظرها الزوجة، فعند سماع خبر الحمل تشعر بالسعادة والتوتر فى نفس الوقت وتبدأ تفكر كثيرا فى كيفية الاستعداد للطفل ومن أين تبدأ وما هى التغذية السليمة لها فى هذه الفترة، وحسب ما ذكره موقع everymum يجب على المرأة تغيير نمط حياتها ليناسب فترة الحمل والأمومة، وهناك بعض النصائح يجب أن تفعلها المرأة فى الثلث الأول من الحمل وهى:

1:حددى موعدًا مع طبيبك العام

من أول الأشياء التي يجب القيام بها عند إجراء اختبار الحمل الإيجابي تحديد موعد مع طبيبك العام، في هذا الموعد ، يمكنك تأكيد الحمل رسميًا ، والتحقق من أن أي أدوية قد تتناولها أنها آمنة.

2:تناول حمض الفوليك

إذا لم تتناولي حمض الفوليك بالفعل ، فمن المهم أن تبدأى الآن لأنه يحمي طفلك النامي من مشاكل الدماغ والحبل الشوكي مثل السنسنة المشقوقة، وإذا كنتِ تتناولين أي نوع من المكملات ، فتأكدي من أنه مصمم خصيصًا للحمل. يمكنك التحدث إلى طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

3:توقفى عن التدخين

قد يعرضك التدخين أثناء الحمل لخطر أكبر للإجهاض والحمل خارج الرحم والولادة المبكرة. يمكن أن يؤثر أيضًا على كيفية نمو طفلك في الرحم ، لذا حان وقت الإقلاع عن التدخين!

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كما ينصح النساء بالتوقف عن تناول الكحوليات تمامًا أثناء الحمل ، يمكن أن يمر الكحول عبر المشيمة إلى الجنين ، مما قد يؤدي إلى تلف النمو.

4:اطعمة ممنوعة

في هذا الوقت ، من الجيد التقليل من الكافيين ، وتجنب الأطعمة ذات المخاطر العالية للبكتيريا أو السموم مثل المحار واللحوم النادرة والبيض غير المطبوخ جيدًا والأسماك النيئة والجبن غير المبستر.

5:حددي مواعيد ما قبل الولادة وابدئي في البحث عن تفضيلات الولادة

قد يبدو هذا مبكرًا ، لكن الطريقة التي ترغبين في الولادة بها يمكن أن تؤثر على مكان مواعيدك السابقة للولادة ، لذلك من الأفضل البدء في التخطيط مبكرًا واتخاذ الترتيبات اللازمة للفحص لمدة 12 أسبوعًا .

6:احصلى على الراحة من غثيان الصباح

غثيان الصباح ، الذي لا يقتصر في الواقع على الصباح ، شائع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. لتخفيف الأعراض ، تناول القليل من الطعام كثيرًا. بالإضافة إلى الاحتفاظ بمخزون من الأطعمة التي من غير المرجح أن تجعلك تشعر بالغثيان ، مثل بسكويت الزنجبيل أو أعواد الخبز أو البسكويت العادي. يمكن أن يكون شاي الزنجبيل أو النعناع مفيدًا أيضًا.