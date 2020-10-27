5 أطعمة تحارب سموم الكبد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت منظمة الصحة العالمية أن مرض الكبد يعد أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعا في جميع أنحاء العالم.

وتعد الوظيفة الرئيسية للكبد هي إزالة جميع الفضلات من الجسم، مما يجعل من المهم للغاية أن نولي أقصى درجات الرعاية والاهتمام لهذا العضو.

كما يساعد الكبد في تحطيم وتنظيم الدهون، والكربوهيدرات في الدم، ويزيل السموم من الدم أيضا، وينشط الأنزيمات.



ومن هنا يلفت مجموعة من الأطباء إلى وجود بعض الأطعمة التي تساعد في التخلص من سموم الكبد، لمساعدته على أداء وظيفته بكفاءة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إينديا".

الأطعمة الغنية بالألياف



يعد تضمين المزيد من الألياف في نظامك الغذائي أمرا رائعا لصحة الكبد، فهي تساعد من خلال خفض مستوى السكر المترسب في الكبد.

لذا تأكد من وجود الحبوب الكاملة مثل الشعير ودقيق الشوفان والقمح الكامل في نظامك الغذائي اليومي، وكذلك الخضراوات والفواكه التي تساعد في إزالة السموم الضارة من الجسم.





الشاي الأخضر

يتميز بفوائد صحية عديدة، خاصةً لفقدان الوزن، ويساعد أيضا في التخلص من الدهون المتراكمة في الكبد لكونه غنيا بمضادات الأكسدة، كما يحسن أداء الكبد، لذا تناول كوبا منه يوميا.





Advertisements

الحمضيات

هناك الكثير من الفواكه التي يمكن أن تساعد في التطهير الطبيعي للكبد، إذ تحتوي ثمار الحمضيات على كمية جيدة من فيتامين سي الذي يعزز إنزيمات إزالة السموم.

لذلك احرص على تناول بعض أنواع الفاكهة الحمضية كالأفوكادو والعنب والبرتقال.





الجوز

الجوز مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في إزالة السموم مما يجعلها مفيدة للكبد، والأحماض الأمينية، وكذلك الأرجنين الذي يطهر الكبد ويزيل السموم منه.





الخضراوات الخضراء

يعتبر الاستهلاك اليومي للخضراوات الخضراء أمرا رائعا لصحتنا العامة، فهي تحتوي على مركبات تطهير تساعد في إزالة السموم من الكبد.

كما يساعد شرب العصير الأخضر أو ​​تناول السلطة الخضراء في طرد السموم من الجسم، وتشمل بعض الخضراوات الخضراء الشائعة القرنبيط والملفوف والبروكلي والسبانخ.



