الإمارات تجري 111 ألف فحص كورونا.. وشفاء 1708 حالات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 110,807 فحوصات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لرصد إصابات فيروس كورونا.
وذكرت الوزارة الإماراتية أن الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 1390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة، ليرتفع الإجمالي في الإمارات إلى 127,624 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 482 حالة.
وأعلنت أيضا عن شفاء 1708 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، ليرتفع مجموع حالات الشفاء في الإمارات إلى 122,458 حالة.
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