شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية و«الطب التجديدى» توقعان بروتوكول تعاون لتطبيق العلاج الجيني للأمراض المستعصية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت جامعة الاسكندرية،ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع لوزارة الدفاع، بروتوكول تعاون الثلاثاء، بهدف تعزيز أواصر التعاون في مجال البحث العلمى في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية والتطويرية.

يأتى توقيع البروتوكول في إطار السياسة العامة للدولة في مجال البحث العلمى لحشد وتنشيط وتطوير كافة إمكانياتها لتوفير خدمة صحية وطبية جيدة.

ووقع البروتوكول من الطرفان، هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء خالد عامر مدير المركز، بحضور الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب، والدكتورة أمانى إسماعيل عميد كلية العلوم، والدكتور عبدالله مسعد زين الدين القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، والدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لشئون تدويل التعليم العالى والتعاون الدولى، والدكتورة غادة مراد المدير التنفيذي لمركز الأبحاث الطبية ومركز التميز في أبحاث الطب التجديدي وتطبيقاته بكلية الطب.

ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ برنامج «الجينوم المرجعى للمصريين»، ويفتح الباب إلى تطبيق العلاج الجيني في الأمراض المستعصية داخل مصر، مما سيكون له أكبر الأثر في التشخيص المبكر للأمراض المنتشرة بين المصريين.

بموجب البروتوكول سيتم التعاون بين الجانبين لإجراء مشروعات مشتركة وتبادل الزيارات والخبرات وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية والتطويرية.

بدوره قال مدير المركز أن هذا التعاون يأتى وفقاً لسياسة الدولة للعمل على تشجيع البحث العلمى في المجالات التي ترتبط بالخطط التنموية للدولة والتعاون مع الجامعات المرموقة ولاسيما جامعة الإسكندرية من خلال تبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك.

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