شكرا لقرائتكم خبر عن تأثير كورونا على الجهاز العصبي.. الصداع وألم العضلات انتهاء بالسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوما بعد الآخر يواصل فيروس كورونا تأثيره على أجزاء كبيرة من الجسم، وكان آخرها الدماغ، فالعديد من الأعراض التي يعاني منها الأشخاص المصابون بـCoV-2 تشمل الجهاز العصبي، حيث يشكو المرضى من الصداع وآلام العضلات والمفاصل والتعب و"ضباب الدماغ" أو فقدان حاسة التذوق والشم - وكلها يمكن أن تستمر من أسابيع إلى شهور بعد الإصابة.

في الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي COVID-19 أيضًا إلى التهاب الدماغ أو السكتة الدماغية، حيث إنه للفيروس آثار عصبية لا يمكن إنكارها، لكن الطريقة التي تؤثر بها بالفعل على الخلايا العصبية لا تزال غامضة بعض الشيء، ولكن هل يمكن أن يؤدي تنشيط الجهاز المناعي وحده إلى ظهور الأعراض؟ أم أن فيروس كورونا الجديد يهاجم الجهاز العصبي بشكل مباشر؟

تظهر بعض الدراسات – وفقا للمجلة الأمريكية " scientificamerican-" دليلاً على أن - CoV-2 يمكن أن يدخل الخلايا العصبية والدماغ، ولكن يبقى السؤال عما إذا كان يتم ذلك بشكل روتيني أم فقط في الحالات الشديدة، بمجرد أن يبدأ الجهاز المناعي في زيادة نشاطه ، يمكن أن تكون التأثيرات بعيدة المدى ، حتى أنها تقود الخلايا المناعية إلى غزو الدماغ ، حيث يمكن أن تعيث فسادا.

بعض الأعراض العصبية أقل خطورة بكثير ولكنها تبدو محيرة أكثر إن وجدت، وأحد الأعراض - أو مجموعة الأعراض - التي توضح هذا اللغز واكتسبت اهتمامًا متزايدًا هو التشخيص غير الدقيق المسمى "ضباب الدماغ"، حتى بعد أن تهدأ أعراضهم الرئيسية ، فليس من غير المألوف أن يعاني مرضى كوفيد -19 من فقدان الذاكرة والارتباك وغير ذلك من ضبابية عقلية.

لا يزال سبب هذه التجارب غير واضح ، رغم أنها قد تنجم أيضًا عن التهاب على مستوى الجسم يمكن أن يترافق مع COVID-19، ومع ذلك ، يصاب الكثير من الناس بالإرهاق وضباب الدماغ الذي يستمر لأشهر حتى بعد حالة خفيفة لا تحفز جهاز المناعة على الخروج عن السيطرة.

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يقول الخبراء إن الفيروس لا يحتاج إلى دخول الخلايا العصبية لإحداث بعض الأعراض العصبية الغامضة الناشئة الآن يمكن أن تنشأ العديد من التأثيرات المرتبطة بالألم من هجوم على الخلايا العصبية الحسية، وهي الأعصاب التي تمتد من النخاع الشوكي في جميع أنحاء الجسم لجمع المعلومات من البيئة الخارجية أو عمليات الجسم الداخلية.

يحرز الباحثون الآن تقدمًا في فهم كيف يمكن لـ SARS-CoV-2 أن يخطف الخلايا العصبية لاستشعار الألم ، والتي تسمى مستقبلات الألم ، لإنتاج بعض الأعراض المميزة لـ COVID-19.

تأثير الفيروس على الخلايا العصبية الحسية

من الغريب أن بعض المرضى أبلغوا عن فقدان إحساس معين يسمى chemethesis ، مما يجعلهم غير قادرين على اكتشاف الفلفل الحار أو النعناع البارد - التصورات التي تنقلها مستقبلات الألم ، وليس خلايا الذوق.

في حين أن العديد من هذه التأثيرات هي نموذجية للعدوى الفيروسية، فإن انتشار هذه الأعراض المرتبطة بالألم واستمرارها - ووجودها حتى في الحالات الخفيفة من COVID-19 - يشير إلى أن الخلايا العصبية الحسية قد تتأثر بشكل يتجاوز الاستجابات الالتهابية العادية للعدوى، وهذا يعني أن التأثيرات قد تكون مرتبطة مباشرة بالفيروس نفسه.

المرضى المصابون "جميعهم يعانون من الصداع ، ويبدو أن بعضهم يعاني من مشاكل ألم تشبه اعتلالات الأعصاب" ، وهو ألم مزمن ينشأ من تلف الأعصاب.

المعايير الرئيسية التي يستخدمها العلماء لتحديد ما إذا كان SARS-CoV-2 يمكن أن تصيب الخلايا في جميع أنحاء الجسم هي وجود الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) ، وهو بروتين مضمن في سطح الخلايا، الذى يعمل كمستقبل يرسل إشارات إلى الخلية لتنظيم ضغط الدم وهو أيضًا نقطة دخول لـ -CoV-2.