أسباب تقلب مزاج الحامل وطرق تجنبه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 01:39 مساءً - تصاب بعض السيدات بتقلب المزاج أثناء الحمل، وأحياناً يشار إلى الحمل من خلاله، تشعر المرأة بتقلب غير طبيعي في المزاج والشعور بالقلق، لتبدأ بعمل اختبار حمل لتكتشف حملها، لتبدأ أغلب النساء الحوامل في التساؤل عن ما الذي يسبب تقلب المزاج أثناء الحمل؟

أسباب تقلب مزاج الحامل

تقلب المزاج

التقت الخليج 365 نت بالدكتورة أميمة فاروق استشاري النساء والتوليد، لتعرفنا ما هي أسباب تقلب المزاج أثناء الحمل، وقالت إن هناك عدداً قليلاً من الأسباب التي قد تجعلك تعانين من تقلبات مزاجية أثناء الحمل، الهرمونات والحرمان من النوم والقلق المزعج، هناك تفسيرات جسدية وفسيولوجية وعقلية حقيقية لهذا السلوك الذي يبدو غير منتظم.

التغيرات في مستويات الهرمون

مستوي الهرمونات

في حين أن هناك بالتأكيد العديد من العوامل التي تساهم في تقلب المزاج، فإن السبب الأكبر هو الارتفاع المفاجئ في هرمونات الحمل، خلال الأيام الأولى من الحمل، تتعرض المرأة لفيضان حقيقي من هرمون الأستروجين والبروجسترون، يمكن أن يؤدي هذان الهرمونان إلى رقم على حالة الصحة العاطفية للفرد.

يعمل الأستروجين في جميع أنحاء الجسم وينشط في منطقة الدماغ التي تنظم الحالة المزاجية، لذلك ليس من المستغرب أن يرتبط هذا الهرمون بالقلق والتهيج والاكتئاب.

من ناحية أخرى، فإن البروجسترون هو هرمون يساعد على إرخاء العضلات والمفاصل ومنع الانقباضات المبكرة. وبالتالي يمكن أن يسبب التعب والخمول وحتى الحزن، لذا ،نعم، الانتفاخ مفاجئ في هرموني الأستروجين والبروجسترون.

التعب والحرمان من النوم

الحرمان من النوم

يمكن للتعب في الثلث الأول من الحمل أو الحرمان من النوم في وقت متأخر من الحمل، فمن الصعب أن تشعري حتى بالارتياح والتفاؤل عندما تكونين مرهقة.

في أول 12 أسبوعًا، "التعب" بغض النظر عن مقدار النوم الذي تحصلين عليه، ستستمرين في الشعور بالتعب، كما يمكن أن تبقي آخر الحمل مستيقظة في الليل، فمن الصعب أن تجدي وضعًا مريحًا في السرير لاستيعاب نمو بطنك.

غثيان صباحي

غثيان

يسبب غثيان الصباح أعراضاً جسدية شديدة، ولكن يمكن أن يكون له أيضًا آثار عقلية ونفسية كبيرة، من الصعب أن تشعري بأنك في أفضل حالاتك عندما تشعرين بالخوف الدائم من الغثيان.

ليس من اللطيف أبدًا التسابق للعثور على مرحاض أو حقيبة فارغة للتقيؤ، مع وجود الكثير من اللحظات غير المريحة، والقلق الذي قد تضطرين إلى القيء فجأة أثناء اجتماعات العمل أو أثناء التنقل، يمكن أن يؤثر ذلك على مزاجك بمرور الوقت.

إن الضغط الناتج عن التساؤل عما إذا كانت نوبة الغثيان التالية ستحدث، ومتى ستحدث، يمكن أن يعطل عقلك السلمي ويفسح المجال لزيادة التوتر والحزن.

تغيرات فيزيائية

تغيرات فزيائية

قد يجلب لك جسدك المتغير دموع الفرح أو السخط، يتوقع البعض أن تحب الأمهات مشاهدة بطونهن تتوسع وتتطور أشكالها، بينما يشعر البعض الآخر بالفزع من مشاهدة أجسادهن تصبح غير معروفة في غضون أسابيع.

لا يمكن إنكار حقيقة أن المرأة يمكن أن تنمو إنسانًا صغيرًا، لكن أي شخص عانى من مشاكل في صورة الجسد يعرف أن هذا العمل الفذ يمكن أن يأتي بمجموعة من المشاعر المعقدة الخاصة به.

القلق والتوتر

الحمل

قد تعانين من قلق عام بشأن أن تصبحي والدة أو ترحبي بطفل آخر في هذا المزيج، قد يجعلك التوتر الناتج عن تعديلات الحياة والموارد المالية تشعرك بالمرارة أو القلق أو التوتر أيضًا.

القلق المتزايد بشأن المخاض يمكن أيضًا أن يجعل الأم متخوفة بشأن الولادة.

من الطبيعي بالطبع أن تشعري بقليل من الغرابة بينما تقلقين دائمًا بشأن آلام الانقباضات أو مستقبل منطقة العجان. هناك مضاعفات محتملة لا حصر لها للقلق بشأنها، ويمكن أن تكون مزعجة لأول مرة والأمهات ذوات الخبرة على حد سواء.

علاوة على ذلك، إذا كنت قد تعرضت لمضاعفات أو إجهاض في الماضي، فإن قلقك ليس مفهومًا فحسب، بل إنه مرهق عاطفياً. سيساعد التحدث إلى OB الخاص بك عند ظهور مخاوف في تخفيف بعض هذه الأعصاب المزعجة.

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هل تقلب المزاج علامة على الحمل؟

تقلب المزاج

يمكن أن يكون تغيير العواطف بسرعة علامة مبكرة على الحمل، تنفجر هرموناتك فجأة، وقد يفاجئك عدم قدرتك على التحكم في مشاعرك، إذا كنت تشكين في أنك حامل، يمكن أن تؤدي الأعصاب والقلق إلى زيادة هذه الاستجابة، من الأفضل ما يمكنك فعله هو إجراء اختبار الحمل، تعاني العديد من النساء من تقلبات مزاجية مماثلة قبل وصول الدورة الشهرية، لذا فإن إجراء الاختبار سيمنحك إجابة نهائية بطريقة أو بأخرى.

متى ستعانين من تقلبات مزاجية أثناء الحمل؟

متى تعانين من تقلب المزاج

لا توجد امرأتان لديهما حمل متطابق، في حين أن بعض الأمهات الحوامل قد يتعرضن لتقلبات مزاجية دراماتيكية، يشعر البعض الآخر بالاستقرار العاطفي طوال رحلتهم التي تستغرق تسعة أشهر، قد يختلف مزاجك حتى بين حالات الحمل الخاصة بك.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن النساء اللواتي يبلغن عن تقلبات مزاجية قبل الحيض يملن إلى تجربتها أثناء الحمل أيضًا.

أولئك اللاتي يتقلبن بين الابتهاج والتفاقم سيشعرن عمومًا بهذه الدفعة العاطفية والشد في وقت مبكر من الحمل، عندما ترتفع مستويات هرمون الأستروجين والبروجسترون، في أواخر الثلث الثالث مع اقتراب المخاض.

ستشعر العديد من النساء بالإثارة والرعب ونفاد الصبر في وقت واحد. لا عجب أن مزاجك قد يتغير، حياتك على وشك أن تتغير بطريقة كبيرة جدًا.

ما هي تقلبات مزاج الحامل؟

مزاج الحامل

ليست كل تقلبات الحالة المزاجية أثناء الحمل متشابهة، قد تواجهين نوبات مرحة ولحظات حزن، قد تغضبين من أسوأ مشكلة أو تضحكين بلا حسيب ولا رقيب على شيء سخيف.

قد تستائين من شريكك أو صديقاتك غير الحوامل بسبب عدم قدرتك على استئناف أنماط الحياة الطبيعية، أو يمكن أن يكون لديك قلق، إذا وجدت نفسك منغمسة في الاستعداد للرضع، بناء أسرة الأطفال، وغسيل الملابس الصغيرة، وخزائن حماية الأطفال وحواف الأثاث الحادة، فقد تتجلى عواطفك في سلوكيات التعشيش. تغذية غريزة الأمومة والاستمتاع بوقت الاستعداد الهادئ.

من المهم التمييز بين التقلبات العاطفية الطبيعية للحمل واكتئاب ما قبل الولادة. بينما كانت هناك خطوات كبيرة في المساعدة على تحديد وإزالة وصمة اكتئاب ما بعد الولادة، تفشل العديد من النساء في إدراك أنه من الممكن أيضًا الإصابة بالاكتئاب أثناء الحمل.

إذا كنت تشعرين بالحزن أو الفزع أو اليأس على الدوام، فمن المهم أن تتحدثي مع طبيبك، من أجل صحتك وصحة طفلك.

ما الذي يمكنك فعله لتقلبات مزاج الحمل؟

القلق