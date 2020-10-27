حركات الرضيع غير الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 01:39 مساءً - حركة الرضيع هي الاشارة لكونه ينمو بشكل طبيعي، ولكن في بعض الأحيان تكون حركة الرضيع غير طبيعية وتدل على حالات مرضية تستدعي التدخل الطبي، ولذلك يشرح لك طبيب الأطفال عيسى القاسم " إستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة" أهم الحركات الغير طبيعية للرضع كالآتي. يحرك جانباً واحداً من جسمه يجب أن يحرك جانبي جسمه قد تلاحظ الأم أن رضيعها يحرك يداً واحدة فقط من يديه.

وقد تلاحظ أنه يحرك ساقاً واحدة من ساقيه.

في هذه الحالة يجب أن تعرض الأم رضيعها على الطبيب فوراً لاجراء الفحوصات اللازمة. رخواً أكثر من اللازم يكون الرضيع رخواً يعتبر الطفل رخواً في الوضع العادي بسبب عدم نمو عضلاته.

ولكن في بعض الأحيان يكون رخواً ومتدلياً أكثر من اللازم مما يثير قلق وخوف الأم.

في هذه الحالة يجب أن يعرض الطفل على الطبيب فقد يكون مصاباً بخلل في الدماغ مثلاً. رعشة غير طبيعية يرتعش الطفل بصورة طبيعية من الطبيعي أن تظهر على المولود الرعشة حيث ترتعش ذقنه وكذلك يده.

لكن الغير طبيعي أن تلاحظ الأم أن جسم رضيعها يرتعش كله، ولذلك يجب أن يعرض على الطبيب فوراً.

رعشة جسم الرضيع تدل على إصابات دماغية، أو عدوى ويجب خضوعه للفحوصات بأسرع وقت. التنفس بشكل سريع حركة الرضيع تدل على صحته قد يتنتفس الرضيع بشكل سريع بسبب عدم تعود الرئتين على استنشاق الهواء واخراجه.

ولكن في حال كان التنفس بصورة سريعة ومتلاحقة، وقد تلاحظ الأم تغير لون الجلد فيجب أن يعرض الرضيع على الطبيب فوراً.

قد يكون سرعة التنفس علامة لخلل في الرئتين أو علة في القلب. السعال المستمر أثناء الرضاعة من الطبيعي أن يسعل الرضيع أثناء الرضاعة من الطبيعي ان يسعل الرضيع أثناء الرضاعة من ثدي الأم خاصة في الأيام الاولى.

فالحليب يتدفق إلى فمه وحلقه وقدرته على الامتصاص تكون ضعيفة.

ولكن المثير للقلق أن يستمر السعال أو أن يكون متواصلاً.

وفي بعض الأحيان يكون سعال الرضيع مرتبطاً بتحول لون بشرته إلى الأزرق، فهذا يدعو إلى القلق ويجب مراجعة الطبيب فوراُ. إذا كان لديك اسئلة حول حركات رضيعك الغير طبيعية أتركيها في المربع أسفل الموضوع ليجيب عليها خبراء الخليج 365.

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