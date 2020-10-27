22 معلومة غريبة عن الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 01:39 مساءً - عندما تحملين طفلًا، ستطرأ عليك تغييرات كلية سواء كانت جسدية أو نفسية، وإذا تطورت حالتك، قد يصفك من حولك بغريبة الأطوار، لا تنزعجي فالحمل يستغل نقطة الضعف فيك، فإذا كنت أصلًا عصبية، سيزداد هذا الطبع وهكذا.

ولكن هناك العديد من التغييرات غير الواضحة للوهلة الأولى. عن الحمل، تابعي معنا بعض تفسيراتها. والتي يوضحها الدكتور مصطفى الدم، اختصاصي النسائية والتوليد والمساعدة على الإنجاب وعمليات المناظير والتجميل النسائية، من مستشفى الزهراء.

د. مصطفى الدم

1. الرحم يصبح أكبر بكثير

اتساع حجم الرحم

قبل الحمل، يكون رحم المرأة عادة بحجم برتقالة. في الثلث الثالث منه، يمكن أن يصبح بحجم البطيخة.

2. أطول فترة حمل سجلت على الإطلاق كانت 375 يومًا

أطول حمل

مع ذلك فقد أبلغت العديد من النساء أن حملهن استمر لمدة 10 أو 11 شهرًا، بدلًا من التسعة الأشهر المعتادة.

3. أقصر حمل استمر 21 أسبوعًا وأربعة أيام

أقصر حمل

استمر حمل أول طفل خديج في العالم، وبقي على قيد الحياة في الرحم لمدة 21 أسبوعًا وأربعة أيام فقط. الطفل الآن في المرحلة الثانية الابتدائية، و لا يعاني من أي مشاكل صحية أو اضطرابات في النمو نتيجة ولادته مبكرًا.

4. يزداد حجم دم المرأة الحامل بنسبة 40-50٪

ازدياد حجم الدم

عند الحمل، يزيد حجم الدم بنسبة تصل إلى 50٪ للمساعدة على توفير ما يكفي من الدم المؤكسد للجنين.

5. يكبر قلبك أثناء الحمل

اتساع حجم القلب

وذلك للمساعدة على ضخ كل هذا الدم الزائد حول الجسم.

6. تكبر قدماك

كبر القدمين

هذا ما عرفته من خلال فحص النساء الحوامل في عيادتي، حيث يمكن أن ينتفخ الكاحلان والقدمان أيضًا.

7. يمكن أن يتغير صوتك أثناء الحمل

تغير الصوت

لا تتفاجئي فإن تغير الهرمونات، سيتسبب بتغير الصوت حيث يمكن أن يتسبب ارتفاع هرمون الأستروجين والبروجسترون بتورم الأحبال الصوتية، ما يمنعك من رفع صوتك أكثر!

8. يستطيع الأطفال سماع صوت أمهاتهم من داخل الرحم

صوت الأم

فعندما يبلغ حملك حوالي 18 أسبوعًا، يكون الجنين قادرًا على سماع صوتك وبحلول 25-26 أسبوعًا يستجيب للضوء.

9. بعض النساء الحوامل يصبن بمرض السكري

الإصابة بالسكري

يحدث سكري الحمل عندما يكون السكر في دم المرأة الحامل مرتفعًا جدًا ولا يستطيع البنكرياس مواكبة توفير الأنسولين الكافي. عادة ما يختفي بعد الولادة.

10. ترتخي مفاصلك أثناء الحمل

ارتخاء المفاصل

أثناء الحمل، ينتج الجسم هرمونًا يسمى ريلاكسين يعمل على تليين أربطة مفاصلك. هذا للمساعدة في جعل الحوض أكثر مرونة أثناء الولادة.

11. حاسة الشم لديك يمكن أن تتغير

تغير حاسة الشم

عادة ما تعاني النساء الحوامل من زيادة في حاسة الشم في الأشهر الثلاثة الأولى، والتي يمكن أن تكون علامة على أنك حامل. وقد يكون هذا التغير عاملًا لمساعدة النساء الحوامل على تجنب الأطعمة غير الآمنة.

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12. قد يتغير لون أجزاء منك

تغير لون بشرتك

سيتمدد الجلد بالتأكيد، ويعطي الجلد لونًا أكثر شحوبًا كما يمكن أن تصاب النساء أيضًا بالكلف، مما يؤدي إلى ظهور بقع داكنة على الوجه. حتى الخط الموجود أسفل المعدة، والذي يسمى الخط الأسود، يصبح أغمق أيضًا.

يمكن أن يتغير لون المهبل أيضًا. وقد أفادت بعض النساء أنه يتحول إلى اللون الأرجواني أو الأزرق، وهو ما يُعرف باسم علامة تشادويك. حوالي 10٪ من النساء يصبن أيضًا بدوالي زرقاء تظهر في منطقة المهبل ولكنها تختفي بعد أسابيع قليلة من الولادة.

13. الدم يمكن أن يكون أيضًا خطرًا على الطفل

تطوير أجسام مضادة

أثناء إجراء اختبارات الدم على النساء الحوامل. يحدد أحدهم ما إذا كانت "ريسوس إيجابية" أو "ريسوس سلبي". النساء إيجابيات لديهن مستضد معين على سطح خلايا الدم.

إذا كان لدى المرأة طفل مع رجل لديه ريسوس إيجابي، فقد يكون لدى الطفل دم ريسوس إيجابي أيضًا، حتى لو كانت ريسوس سلبية. في هذه الحالة، يمكن للمرأة تطوير أجسام مضادة ضد مستضدات الريسوس. عادة لا تكون هذه مشكلة في الحمل الأول، ولكنها قد تسبب مشاكل للحمل اللاحق.

14. ستضعف ذاكرتك

ضعف الذاكرة

حوالي 80٪ من النساء يعانين من ضعف في الذاكرة، لكن الأسباب غير معروفة. قد يكون بسبب السهر والإرهاق، أو ضغوط من حولك بطرح أسئلة للاطمئنان عليك: "متى ستلدين" و"في أي مستشفى" و"كيف كانت ردة فعل زوجك عندما علم بالحمل"؟ وغيرها من الأسئلة التي قد تدخل في باب الحشرية.

15. الحموضة المعوية يمكن أن تعني حقًا أن الطفل لديه شعر أكثر

حموضة المعدة

وجدت دراسة صغيرة أنه يمكن أن يكون هناك بعض الحقيقة في قصة جداتنا العجائز. اللواتي كنّ يتنبأن بشعر المولود الكثيف في حال كثر الإقياء عند الحامل حيث تؤدي المستويات المرتفعة من الإستروجين والبروجسترون إلى تحفيز نمو الشعر ما يؤدي إلى ارتداد الحمض أو حرقة المعدة.

16. أكبر عدد من الأطفال المولودين في وقت واحد هو 8 / 8

توقيت الولادة

غريب هذا التوقيت الذي أثبتته الدراسات، ولا تفسير له.

17- تفرز المرأة الحامل هرمون الأستروجين أكثر مما تنتجه النساء غير الحوامل

هرمون الأستروجين

أثناء الحمل تتكون المشيمة، وهي عضو إضافي يستوجب إنتاج المزيد من الهرمونات. وعند اكتمال الحمل، ستنتج المرأة الحامل هرمون الأستروجين أكثر مما تنتجه المرأة غير الحامل.

18. يمكن للأطفال البكاء في الرحم

البكاء في الرحم

اكتشف الباحثون هذا عن طريق الصدفة عند دراسة النساء الحوامل اللائي يدخن أو يتعاطين الكوكايين. فعندما تم وضع مكبر الصوت على بطون الحوامل المدمنات، تمكنوا من رؤية الأطفال على الموجات فوق الصوتية وهم يفتحون أفواههم، بوجوه غاضبة.

19. قد تصاب الأمهات بالتهاب اللثة ورائحة الفم الكريهة

التهاب اللثة

يمكن للتغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الحمل أن تجعل لثة المرأة أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات، ما قد يؤدي إلى نزيف يسمى التهاب اللثة أثناء الحمل.

20. يمكن أن تشتهي الأطعمة الغريبة

اشتهاء اللحم

قد تؤدي التغيرات الهرمونية إلى تعطيل مستقبلات التذوق والشم لدى المرأة الحامل، مما يؤدي إلى اشتهائها لأطعمة غريبة. يمكن أن تكون الرغبة الشديدة أيضًا علامة على نقص بعض العناصر الغذائية لدى الأم والطفل. على سبيل المثال، قد يشير اشتهاء اللحوم الحمراء إلى نقص الحديد.

21- غالبًا ما تحصل المرأة الحامل على شعر أكثر كثافة ولمعانًا

لمعان الشعر

خلال فترة الحمل، يمكن أن يصبح الشعر كثيفاً وصحياً وينمو بسرعة، لكن النساء قد ينمو شعرهن أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم، مثل البطن والوجه والظهر.

22. يمكن أن يسبب الحمل متلازمة النفق الرسغي

متلازمة النفق الرسغي

يمكن للمرأة الحامل أن تعاني من تورم في يديها بسبب تراكم السوائل في الأنسجة. في بعض الأحيان، يمكن أن يتجمع هذا السائل في النفق الرسغي، مما يسبب ضغطًا على الأعصاب، ويؤدي إلى وخز وتنميل في اليدين والأصابع. وفقًا لـ NHS، قد تواجه 60 ٪ من النساء الحوامل هذه الأعراض.