أطعمة غنية بالزنك لتقوية المناعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - مع انتشار فيروس كورونا، تشير الدراسات إلى أن معدن الزنك يلعب دورًا مهمًا في تعزيز مناعتنا، كما تلعب المغذيات دورًا مهمًا في الهضم وعمل الأعصاب والحفاظ على عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي الزنك عنصر غذائي مهم نحتاج إليه جميعًا في نظامنا الغذائي اليومي، وفقاً لموقع “تايمز أوف إنديا”.

وتتراوح الجرعة اليومية الموصى بها من الزنك من 8 مليغرام إلى 13 مليغرام للبالغين ومع بداية فصل الشتاء ، من المهم الحصول على كمية كافية من الزنك في نظامك الغذائي اليومي لمحاربة الأنفلونزا والالتهابات الأخرى.

فيما يلي خمسة أطعمة غنية بالزنك يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي اليومي.

الفول السوداني

الفول السوداني مصدر رخيص ولذيذ للزنك من السهل تضمين الفول السوداني في نظامك الغذائي اليومي، فهو المفضل لدى الجميع.

يمكنك رش القليل منه على سلطتك، أو دهن زبدة الفول السوداني على التفاح أو الخبز أو استمتع بهما بمفردك والفول السوداني مصدر مهم للزنك للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا.

الحمص

يحتوي الحمص على كمية مناسبة من هذه المغذيات المعززة للمناعة لإضافة المزيد من الحمص إلى النظام الغذائي ، يمكنك تناوله كساندويتش أو تناوله مع رقائق البطاطس.

البيض

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يحتوي البيض على كمية معتدلة من الزنك ويمكن أن يساعدك في تحقيق الهدف اليومي تحتوي بيضة واحدة كبيرة على 5% من القيمة اليومية الموصى بها.

تحتوي بيضة واحدة كبيرة على 77 سعرة حرارية و 6 جرامات من البروتين و 5 جرامات من الدهون الصحية والعديد من المعادن والفيتامينات الأخرى، بما في ذلك السيلينيوم وفيتامين ب.

البقوليات

تحتوي البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا على كمية كبيرة من الزنك 100 جرام من العدس المطبوخ يحتوي على 12 % من القيمة اليومية الموصى بها من الزنك.

لكن البقوليات تحتوي أيضًا على حمض الفيتيك، مما يمنع امتصاص الزنك والمعادن الأخرى هذا هو السبب في عدم امتصاص الزنك من البقوليات بشكل جيد مثل الزنك من مصادر أخرى.

تعتبر البقوليات أيضًا مصدرًا غنيًا للألياف والبروتين.

المحار

يمتلئ المحار الصغير بالزنك وتناول المحار يمكن أن يمنح جسمك دفعة من أحماض أوميجا 3 الدهنية الداعمة للمناعة.

الدجاج

إلى جانب العديد من العناصر الغذائية المهمة الأخرى، يوفر لك الدجاج أيضًا كمية مناسبة من الزنك يمكنك تناول حساء الدجاج أو الدجاج المشوي للحصول على جرعتك اليومية من الزنك.