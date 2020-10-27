شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين وأعراضه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطراب نقص الانتباه ليس مجرد مشكلة عند الأطفال، ولكن يعد اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط مشكلة في تخفيف المشاعر والتنظيم الذاتي الفعال، و يتطلب التعامل مع متطلبات الحياة اليومية التنظيم الذاتي لتطوير مهارات حياتية ناجحة.

يعاني الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" من مشاكل في التنظيم الذاتي، مما يجعل من الصعب إدارة المشاعر، لذلك قد يستجيبون للأحداث الصغيرة بسلوك وعاطفة مفرطة مع عدم ملاحظة الأحداث الأكثر أهمية.

فيما يواجه البالغون المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، صعوبة في اتباع التوجيهات أو تذكر المعلومات أو التركيز أو تنظيم المهام أو إكمال العمل في حدود زمنية، وإذا لم يتم التعامل مع هذه الصعوبات بشكل مناسب ، فيمكن أن تسبب مشاكل سلوكية وعاطفية واجتماعية ومهنية وأكاديمية مرتبطة بها.

أسباب نقص الانتباه لدى البالغين

يتطور اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) من الوراثة الجينية وتجارب الحياة ويمكن أن يستمر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من الطفولة إلى مرحلة البلوغ.

جادل بعض المؤلفين بأن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يتطور كنمط تكيفي. من الناحية البيولوجية ، اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو اضطراب كيميائي عصبي وتشريح عصبي.

أعراض نقص الانتباه لدى البالغين

يتميز اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بتاريخ طويل من عدم الانتباه والاندفاع وكميات متغيرة من فرط النشاط، وكل هذه الأعراض هي خصائص بشرية طبيعية ، لذلك لا يتم تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه فقط بناءً على وجود هذه السلوكيات البشرية الطبيعية، وتشمل الأعراض :

مشكلة في التركيز والاستمرار في التركيز

فرط التركيز

الفوضى والنسيان

الاندفاع

الصعوبات العاطفية

فرط النشاط أو القلق

علاج نقص الانتباه لدى البالغين

غالبًا ما تكون الأدوية هي خط العلاج الأول للبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وبصرف النظر عن ذلك ، يمكن أن يكون العلاج للبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مفيدًا لكل من المشكلات العاطفية المتعلقة بالاضطراب والقضايا العملية اليومية.

العلاج بالكلام

العلاج بالزواج والأسرة

العلاج السلوكي المعرفي

مضاعفات نقص الانتباه لدى البالغين

يمكن أن يتسبب نقص الانتباه لدى البالغين، في حدوث مشكلات في كل مجال من مجالات حياتك تقريبًا، فيمكن أن تؤدي الآثار واسعة النطاق لاضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط / اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط إلى الإحراج والإحباط واليأس وخيبة الأمل وفقدان الثقة.

ويمكن أن يكون تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند البالغين مصدرًا هائلاً للراحة والأمل حيث يمكنك الآن العمل على السيطرة عليه، والتي قد تصل إلى :

مشاكل الصحة الجسدية والعقلية.

العمل والصعوبات المالية.

مشاكل العلاقة.