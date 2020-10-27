شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الغدة النكافية عديدة أبرزها الصداع والحمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النكاف هو عدوى فيروسية تصيب عادة الغدد اللعابية وتؤدي إلى انتفاخ مؤلم في الخدين وارتفاع في درجة الحرارة ينتشر بسهولة ولكن يمكن الوقاية منه عن طريق اللقاح، لا يوجد علاج للغدة النكافية سوى لتخفيف الأعراض، وعادة ما يتم الشفاء في غضون أسبوعين، في هذا التقرير نتعرف على اعراض الغدة النكافية، وفقا لموقع " verywellhealth".



أعراض الغدة النكافية

أعراض الغدة النكافية

بعض الأشخاص المصابين بفيروس النكاف لن تظهر عليهم أي أعراض ملحوظة على الإطلاق

إذا كانت هناك أعراض، فقد تختلف من خفيفة إلى شديدة تظهر هذه الأعراض عادة بعد يومين من الإصابة ويمكن أن تستمر لمدة أسبوعين عادةً ما تشمل الأعراض الأولية ما يلي:

-الحمى

-الصداع

-تورم الغدد اللعابية المؤلمة تحت الأذنين أو الفك (في حوالي 30 إلى 40 % من الحالات)

-ألم الأذن

-آلام الوجه



أعراض الغدة النكافية

يمكن أن تشمل الأعراض والمضاعفات الأقل شيوعًا والأكثر خطورة ما يلي:

-التهاب خفيف في غطاء الدماغ أو النخاع الشوكي (التهاب السحايا) الذي يسبب صداعًا متوسطًا إلى شديدًا. في الحالات الشديدة ، يمكن أن يحدث التهاب الدماغ (التهاب الدماغ).

-تورم وألم في الخصيتين (التهاب الخصية) عادة ما يتم حل هذا دون مضاعفات عند الأطفال ، ولكن في الذكور المصابين بعد سن البلوغ ، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية ، ونادرًا ما يؤدي إلى العقم.

-فقدان السمع التدريجي الذي عادة ما يكون مؤقتًا ولكنه قد يكون دائمًا

-إصابة نادرة بأعضاء أخرى مثل القلب والبنكرياس والمبايض

-زيادة خطر الإجهاض إذا أصيبت في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل

-في حالات نادرة للغاية ، يمكن أن تحدث الوفاة.



أعراض الغدة النكافية

الفيروس المسبب للنكاف يشبه فيروس الانفلونزا وينتشر من شخص لآخر عن طريق القطرات المحمولة جوا ينتقل النكاف عن طريق التلامس المباشر مع اللعاب أو إفرازات من أنف أو فم الشخص المصاب تشمل الطرق الأساسية للعدوى ما يلي:

-السعال

-العطس

- القبلات.

- أدوات المائدة المشتركة

-الحديث عن قرب

-ملامسة الأسطح الملوثة