شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض هبوط الدورة الدموية عند مرضى السكر منها برودة القدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعراض هبوط الدورة الدموية قد تظهر بشكل شائع عند مريض السكري، يحدث هبوط أو ضعف الدورة الدموية عندما يتلقى جزء أو أكثر من أجزاء الجسم تدفق دم غير كافٍ يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية ، الذي يعاني منه الأشخاص المصابون بمرض الشرايين المحيطية، إلى زيادة فرصة الإصابة بمشاكل خطيرة في القدم، ويمكن تحسين الدورة الدموية بممارسة الرياضة، في هذا التقرير نتعرف على اعراض هبوط الدورة الدموية، وفقاً لموقع الجمعية البريطانية للسكري.



اعراض هبوط الدورة الدموية

أعراض هبوط الدورة الدموية

أعراض هبوط الدورة الدموية تشمل ما يلي:

-برودة القدمين أو اليدين

-خدر وتنميل القدمين أو اليدين

-تساقط الشعر في قدميك أو ساقيك

-لون أزرق شاحب على جلد ساقيك (ينطبق على الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة)

-جلد جاف أو متشقق ، خاصة في القدمين

-الأظافر الضعيفة

-بطء التئام الجروح أو القروح

-الضعف الجنسي لدى الرجال

يمكن أن يكون التئام الجروح البطيء مشكلة خاصة لدى مرضى السكري تحدث إلى طبيبك إذا لم يلتئم الجرح بشكل صحيح أو إذا تعرضت قدمك لأي ضرر.

في الأشخاص المصابين بداء السكري ، إذا عانوا من ارتفاع مستويات السكر في الدم على مدى سنوات ، يمكن أن تتضرر أوعيتنا الدموية مما قد يؤدي إلى تكوين لويحات في الأوعية الدموية مما يجعلها غير قادرة على توصيل كمية كافية من الدم إلى الخلايا المجاورة.

ويجب أن يخضع مرضى السكري لفحص سنوي للقدم ، ويجب أن يتضمن فحص القدم اختبارًا للدورة الدموية في القدمين.

قد يرغب طبيبك في تأكيد وجود مرض الشرايين المحيطية باستخدام اختبار يسمى اختبار مؤشر الضغط العضدي للكاحل (اختبار ABPI) يتضمن اختبار ABPI استخدام مسبار دوبلر لقياس النسبة بين تدفق الدم في الجزء العلوي من ذراعك وتدفق الدم في الكاحل.



اعراض هبوط الدورة الدموية

أسباب هبوط الدورة الدموية

يمكن أن تتسبب العوامل التالية في تلف الأوعية الدموية مما يزيد من فرص الإصابة بأمراض الشرايين الطرفية وانخفاض الدورة الدموية:

-التدخين

-داء السكري

-الدهون العالية.

-ضغط دم مرتفع

علاج هبوط الدورة الدموية

يمكن تحسين الدورة الدموية الضعيفة من خلال المشاركة في النشاط البدني ومن خلال تحقيق الأهداف الصحية لمرض السكري ، مثل:

ضبط ضغط الدم

ضبط مستوى الكوليسترول

الإقلاع عن التدخين سيحسن فرصك في زيادة الدورة الدموية.

ممارسة الرياضة ما لا يقل عن ساعتين ونصف من التمارين البدنية كل أسبوع، مما يساعد على تحسين الدورة الدموية وكذلك الحصول على عدد من الفوائد الصحية الأخرى.

تنص هيئة الصحة البريطانية NHS على أنه بعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 6 أشهر ، تمكن الأشخاص المصابون بمرض الشرايين المحيطية من تحسين الدورة الدموية بشكل جيد.