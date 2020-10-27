شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البطاطا لا حصر لها وأبرزها تنظيم ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوائد البطاطا الحلوة لا حصر لها خاصة في فصل الشتاء، فهي غذاء أساسي في أجزاء كثيرة من العالم ومصدر جيد للألياف والبوتاسيوم والفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، في هذا التقرير نتعرف على فوائد البطاطا خاصة أنها من الأكلات المميزة في فصل الشتاء، وفقاً لموقع "medical news today".



فوائد البطاطا لصحتك

فوائد البطاطا الصحية

قد تقدم البطاطا الحلوة مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية فيما يلي بعض الطرق التي قد تفيد بها صحة الشخص:

-تحسين حساسية الأنسولين في مرض السكري

في إحدى الدراسات التي أجريت عام 2008، وجد الباحثون أن مستخلصًا من البطاطا الحلوة البيضاء يحسن حساسية الأنسولين لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

في وقت سابق ، في عام 2000 ، استهلكت فئران التجارب البطاطا الحلوة البيضاء أو محسس الأنسولين، يسمى troglitazone ، لمدة 8 أسابيع وتحسنت مستويات مقاومة الأنسولين لدى أولئك الذين تناولوا البطاطا الحلوة.

ومع ذلك ، من الضروري إجراء مزيد من الدراسات على البشر لتأكيد هذه الفوائد.

الألياف الموجودة في البطاطا الحلوة مهمة أيضًا. لقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من الألياف يبدو أنهم أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

توفر حصة 124 جرام من البطاطا الحلوة المهروسة، أو حوالي نصف كوب حوالي 2.5 جرام من الألياف.

توصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين لعام 2015-2020 بأن يستهلك البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 عامًا وما فوق 22.4 جرامًا إلى 33.6 جرامًا من الألياف يوميًا.



فوائد البطاطا

الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية

تشجع جمعية القلب الأمريكية (AHA) الناس على تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح المضاف، وبدلاً من ذلك تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم للحفاظ على نظام صحي للقلب والأوعية الدموية.

توفر حصة 124 جرامًا من البطاطا الحلوة المهروسة 259 ملليجرام من البوتاسيوم ، أو حوالي 5٪ من الاحتياجات اليومية للبالغين توصي الإرشادات الحالية بأن يستهلك البالغون 4700 مجم من البوتاسيوم يوميًا.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

تعتبر البطاطا الحلوة مصدرًا ممتازًا للبيتا كاروتين هذه صبغة نباتية تعمل كمضاد قوي للأكسدة في الجسم بيتا كاروتين هو أيضا بروفيتامين يحولها الجسم إلى الشكل النشط لفيتامين أ.

قد تساعد مضادات الأكسدة في تقليل مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان البروستاتا والرئة.

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين في منع الضرر الخلوي الناجم عن جزيئات غير مستقرة تسمى الجذور الحرة.

إذا ارتفعت مستويات الجذور الحرة في الجسم بشكل كبير ، فقد يحدث تلف خلوي، مما يزيد من خطر الإصابة ببعض الحالات.

قد يساعد الحصول على مضادات الأكسدة من المصادر الغذائية في الوقاية من حالات مثل السرطان.



فوائد البطاطا الصحية

تحسين الهضم

يمكن أن يساعد محتوى الألياف في البطاطا الحلوة في منع الإمساك وتعزيز الانتظام في الجهاز الهضمي الصحي

أيضًا، ربطت العديد من الدراسات بين تناول الألياف الغذائية المرتفعة وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

حماية صحة العين

تعد البطاطا الحلوة مصدرًا جيدًا لفيتامين أ في شكل بيتا كاروتين، بعد سن 18 عامًا، توصي الإرشادات الغذائية بتناول 700 مجم من فيتامين أ يوميًا للنساء و 900 مجم يوميًا للرجال فيتامين أ مهم لحماية صحة العين.

يعمل فيتامين أ أيضًا كمضاد للأكسدة جنبًا إلى جنب مع مضادات الأكسدة الأخرى ، يمكن أن يساعد في حماية الجسم من مجموعة متنوعة من الحالات الصحية.



فوائد البطاطا

تقوية المناعة

حصة واحدة 124 جم من البطاطا الحلوة توفر 12.8 مجم من فيتامين سي، توصي الإرشادات الحالية بتناول 75 مجم من فيتامين سي للنساء البالغات و 90 مجم للرجال البالغين.

كما يدعم فيتامين سي جهاز المناعة ويعزز امتصاص الحديد. قد يؤدي انخفاض تناول فيتامين سي إلى زيادة خطر إصابة الشخص بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

تقليل الالتهاب

تشير دراسة أجريت على القوارض من عام 2017 إلى أن مستخلص لون البطاطا الحلوة الأرجواني قد يساعد في تقليل مخاطر الالتهاب والسمنة.

تحتوي البطاطا الحلوة على مادة الكولين، وهي مادة مغذية تساعد في حركة العضلات والتعلم والذاكرة كما أنه يدعم الجهاز العصبي.