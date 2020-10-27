واظب على قهوتك صباحاً.. واحصل على هذه الفوائد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 51 دقيقة

القهوة السمراء مشروب الصباح لتحصيل الانتعاش وتحسين المزاج، هكذا يصفها محبوها ومدمنوها، لكن هل تقف فوائد القهوة صباحاً عند هذا الحد؟

بحسب دراسة منشورة في صحيفة جمعية الطب الأميركية، فإن شرب القهوة يساعد على كبح نمو سرطان القولون في جسم الإنسان.

ووجد الباحثون أن المواظبة على شرب القهوة من شأنه أن يساعد الجسم ويطيل أمد حياة المريض، وهو أمر يضاف إلى قائمة طويلة من المنافع.

ونقلت قناة “wytv” الأميركية عن الطبيب سونيل كاماث، أن القهوة تحقق هذه الفوائد لأنها غنية بالمواد المضادة للأكسدة إلى جانب عناصر أخرى.

وترى الدراسة أنه لا يجدرُ بمن يشرب كوبا أو كوبين من القهوة في اليوم الواحدة أن يشعر بالقلق، لأن هذه العادة ليست مضرة كما يعتقد البعض.

وأضاف الطبيب كاماث أن شرب القهوة يؤدي هذا الدور الإيجابي في كبح انتشار السرطان، وربما يحمي أيضا في حالة أمراض أخرى.

ووجد الباحثون أن القهوة مفيدة للجسم، سواء جرى تحضيرها من البن العادي أو كانت قهوة أزيلت منها مادة الكافيين.

وكانت دراسات سابقة قد وجدت إلى أن استهلاك القهوة يقلل احتمال الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع الثاني واضطرابات الكبد والقلب.

ويرى الخبراء أن القهوة قد تصبحُ غير صحية في حال أضفنا إليها كمية كبيرة من السكر أو “الكريما” والشوكولاتة من أجل منحها مذاقا حلوا ولذيذا.

وتبعا لذلك، فإن بعض مشروبات القهوة الشائعة ليست مضرة بسبب الكافيين، وإنما بسبب ما يُضاف إليها.