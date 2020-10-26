المغرب يسجل 2264 إصابة بكورونا.. وارتفاع إجمالي الكويت لـ122317

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المغرب تسجيل 2264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2727 حالة شفاء، و72 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة المغربية في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ "كوفيد-19" إن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 199 ألفا و745.



وبلغ مجموع حالات الشفاء التام 165 ألفاً و922 بنسبة تعاف تناهز 83.1 %، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3373 حالة.





على جانب آخر، أعلنت الكويت تسجيل 682 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 122317.

كما تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع الوفيات 749 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 122 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد 19" ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8177 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5431 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 881681 فحصاً.