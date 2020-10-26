"طرق دبي" تنفذ ألف عملية تفتيشية على حافلات النقل المدرسي لـ 111 مدرسة

الإثنين 26 أكتوبر 2020

نفذت هيئة الطرق والمواصلات بدبي 1011 عملية تفتيشية على نشاط النقل المدرسي في 111 مدرسة على مستوى إمارة دبي في إطار سعيها الدائم إلى تنظيم ممارسات هذا القطاع والوقوف على مدى التزام المشغلين بالاشتراطات المعمول بها في هذا النشاط وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار "كوفيد - 19 " خلال نقل الطلبة.



أوضحت الهيئة أن الحملة تأتي في إطار خطط استراتيجية موضوعة مسبقاً لرصد آلية عمل حافلات النقل المدرسي في إمارة دبي ومدى التزامها بالتشريعات والقوانين المنظمة لعمل هذه الحافلات موضحة أن عدد العمليات التفتيشية للحملة بلغ 1011 عملية شملت حافلات 111 مدرسة وأسفرت عن تحرير 56 مخالفة تمحور معظمها حول عدم توفر المواصفات والمعايير المتعلقة بسلامة الحافلات وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة من قِبل الهيئة بشأن مقاعد الطلبة والشكل الداخلي والخارجي للحافلة فيما توزَّع الباقي على عدم تشغيل الذراع الإلكتروني للحافلة أثناء وقوفها وصعود ونزول الطلبة إلى جانب عدم وجود التصريح في المكان المخصص له وغيرها.

وأضافت إن تغطية الحملة لحافلات 111 مدرسة من إجمالي 240 مدرسة يعود لعدة أمور منها؛ أن عدداً كبيراً من المدارس ينتهج سياسة التعليم عن بُعد فضلاً عن وجود اختلاف في تواقيت وصول الحافلات إلى المدارس وفق سياسة بعضها بسبب تحديات "كوفيد - 19 " مؤكدة أن حملات التفتيش على حافلات النقل المدرسي مستمرة طوال العام الدراسي وفق الخطط الموضوعة لها حيث أنها تولي هذا النشاط اهتماماً كبيراً بما يضمن سلامة الطلبة خلال رحلات التنقل اليومي تجسيداً لرؤية الهيئة "الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام".