حقيقة صادمة لمحبي البيض الأبيض أو البني.. ما هي؟

الإثنين 26 أكتوبر 2020

يعمد البعض إلى شراء البيض ذو اللون البني، وآخرون إلى شراء البيض ذو اللون الأبيض، وكلاهما يعتقد أن اللون يشير إلى خصائص غذائية مفيدة موجودة في إحداهما وتنعدم عند الآخر، لكن الحقيقة الصادمة أظهرت أن لا فرق بينهما.



حيث نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن صحيفة "La Vanguardia" الإسبانية أن البيض ذو القشرة البيضاء والبيض ذو القشرة الداكنة لهما نفس الخصائص، وذلك حسبما أوضح خبير التغذية آيتور سانشيز؛ الذي قال إن اللون يعتمد على تلك الصبغات التي سينقلها الدجاج إلى البيضة، وهي بدورها تعتمد إلى حد كبير على سلالة الطيور. مؤكدا أن لون قشرة البيضة لا يدل على خصائصها الغذائية أو أسلوب حياة الدجاج.

ويأتي هذا الأمر ردا على أحد مستخدمي WeChat الذي تحدث عن البيض الذي يمكن أن يضر الجسم أكثر من السم، حسب قوله.

ووفق الخبير الإسباني، يجب الحرص عند تناول البيض النيئ لأنه قد يحتوي على بكتيريا تسبب الإسهال. بالإضافة إلى أنه يحتوي على أفيدين وأنتيتريبسين، مما يؤثر على امتصاص الجسم لبياض البيض. ويجب سلق البيض على درجة حرارة عالية قبل الأكل لقتل البكتيريا.