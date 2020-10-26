ليبيا تسجل تراجعا في إصابات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت ليبيا، الإثنين، تراجعًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بتسجيل 1210 إصابة جديدة، فضلا عن وفاة 6 خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 665 إصابة و611 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.







وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 57 ألف و223 شخصًا، بينهم 24 ألف و907 حالة نشطة، ووفاة 801.

وأعلن المجلس البلدي غدامس، جنوب غرب ليبيا مع الحدود الجزائرية، الأحد، غلق مداخل ومنافذ المدينة لمدة مفتوحة للحد من انتشار وباء كورونا داخل حدودها، للمرة الثانية خلال عشرة أيام.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 في يوم.