أمل جديد للقضاء على كورونا.. نتائج واعدة لهذا اللقاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة الأدوية البريطانية أسترا زينيكا إن لقاح كوفيد-19 الذي طورته جامعة أكسفورد يحفز استجابة مناعية لدى كل من كبار السن والشباب

ويرى الخبراء أن التوصل إلى لقاح فعال أمر حيوي في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 1.15 مليون وألحق ضررا شديدا بالاقتصاد العالمي وأوقف مظاهر الحياة الطبيعية في جميع أنحاء العالم، بحسب رويترز.



وقال متحدث باسم أسترا زينيكا: "من المبشر أن نرى أن استجابة المناعة كانت مماثلة لدى كبار السن والشباب وأن الاستجابة السلبية كانت أقل لدى كبار السن حيث تكون شدة مرض كوفيد-19 أعلى".

وأضاف: "النتائج تعزز مجموعة الأدلة على سلامة ومناعة إيه.زد1222"، في إشارة إلى الاسم التقني للقاح.

والأنباء التي تفيد بأن اللقاح يحفز استجابة مناعية لدى كبار السن إيجابية لأن جهاز المناعة يضعف مع تقدم العمر وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الوفاة من الفيروس.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في وقت سابق أن اللقاح، الذي طورته أكسفورد وأسترا زينيكا، يحفز تكوين الأجسام المضادة الواقية والخلايا التائية في الفئات العمرية الأكبر، من بين أولئك الأكثر عرضة لخطر الفيروس.

ومن المتوقع أن يكون لقاح أكسفورد/أسترا زينيكا أول لقاح من شركات الأدوية الكبرى يحصل على موافقة من الهيئات التنظيمية، جنبا إلى جنب مع لقاح مرشح من شركتي فايزر وبيونتيك.

وإذا نجح اللقاح، فسيسمح للعالم بالعودة إلى مستوى ما من الحياة الطبيعية بعد التغيرات الهائلة التي سببتها الجائحة.