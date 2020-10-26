الجفاف عند الرضع.. الأعراض والأسباب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتعرض الأطفال الرضع إلى فقد السوائل والتي تؤدي إلى الإصابة بالجفاف، وقد يحدث فقد السوائل بسبب حرارة الطقس أو من الإسهال والقيء.

ومع فقد السوائل يفقد الجسم الأملاح المعدنية مما يشكل خطورة على صحة الرضيع، ولهذا عليك تجنب الأسباب التي تدفع الطفل إلى الإصابة بالجفاف.







أعراض الجفاف عند الرضع

في تقرير نشرته مجلة "healthy children" كشف أن أعراض الجفاف عند الرضع تظهر في العلامات التالية التي تدل على الإصابة به:

أعراض الجفاف الخفيفة والمتوسطة

جفاف الفم.

عدم القدرة على اللعب بالشكل المعتاد.

قلة الدموع عند البكاء.

تغيير أقل من 6 حفاضات رطبة خلال اليوم.

إذا كان الجفاف ناتج عن الإصابة بالإسهال فستلاحظ أن البراز يكون رخوا.



أعراض الجفاف الشديد عند الرضع

إلى جانب الأعراض البسيطة فيكون هناك أعراض أكثر وضوحا ومنها:

تغير في لون اليدين والقدمين وتصبح باردة.

ظهور خشونة على الجلد.

الإفراط في النوم.

كثرة الدموع.

يتبول الطفل الرضيع مرة أو مرتين فقط خلال اليوم، ويصبح لون البول أصفر داكن.

جفاف الشفاه واللسان.

تكون عين الرضيع غائرة للداخل.

ملاحظة شحوب وجه الرضيع.

ارتفاع درجة الحرارة.





أسباب الجفاف عند الرضع

عدم تناول الرضيع الكمية المناسبة من السوائل وخاصة الماء.

شدة العرق خلال فصل الصيف.

عند الإصابة بنزلات البرد وارتفاع درجة الحرارة قد يؤثر على صحة الطفل مما يعرضه للجفاف.

الإصابة بالقيء أو الإسهال.

زيادة معدل التبول خلال فصل الشتاء.

إذا كانت الأم تتناول أدوية مدرة للبول، فإن هذا يؤثر على الرضيع.





طرق علاج الجفاف عند الرضع