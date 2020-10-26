ما هى مدة استمرار أعراض فيروس كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمى.. سعال.. آلام في العضلات..إرهاق.. ضيق تنفس.. هذه أبرز أعراض فيروس كورونا وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC"، وقد يتساءل الكثيرون إلى متى تستمر أعراض كورونا؟.. وهذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، وفقاً لموقع "eat ".

ويعتمد طول الفترة الزمنية التي يتعين عليك فيها التعامل مع أعراض الفيروس التاجي على ما إذا كنت تعاني من حالة خفيفة أو متوسطة أو شديدة من الفيروس إذا كانت لديك حالة خفيفة ، يمكن لجسمك محاربة الفيروس بشكل أسرع ومع ذلك، في الحالات الشديدة، يستغرق جسمك وقتًا أطول للتعافي، لذلك لا بد أن تستمر الأعراض لفترة.

ما هي مدة استمرار أعراض كورونا؟

حوالي 80٪ من المصابين بفيروس كورونا سيعانون فقط من أعراض خفيفة أو سيكونون بدون أعراض تمامًا، وفقًا لتحليل المرضى الذي أجراه مركز السيطرة على الأمراض الصيني. الأخبار السيئة هي أن هذه الأعراض الخفيفة قد لا تزال تشمل الحمى والسعال، وهي أعراض مستمرة وقد تشبه الإنفلونزا.

قال الدكتور جوشوا سيبتيموس، من عيادات هيوستن ميثوديست للرعاية الأولية "نتوقع أن يتعافى شخص يعاني من أعراض خفيفة في غضون أسبوع إلى 10 أيام".

إذا كانت حالتك من كورونا قد هبطت بك إلى المستشفى لبضعة أيام ولكن الأمور لم تتأثر كثيرًا، فأنت على الأرجح تعاني من حالة خفيفة.

وحذر الدكتور سيبتيموس من أنه يمكنك توقع التعامل مع بعض آثار فيروس كورونا لفترة طويلة مع حالة خفيفة إذا كنت تعاني حاليًا من سعال أو ضيق في التنفس أو حمى ولديك حالة خفيفة من COVID-19 ، فقد تستمر هذه الأعراض لعدة أسابيع بعد تشخيصك.

ستحتاج إلى وقت للتعافي من الحالات الشديدة

زيارة مستشفى الطوارئ التي تضمنت بعض الوقت على جهاز التنفس الصناعي تعني أنك تعاني من حالة شديدة من فيروس كورونا.

قال الدكتور سيبتيموس: "إذا كنت تتعافى من حالة شديدة من COVID-19 ، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعود قوتك ووظائف الرئة إلى طبيعتها".

حتى بعد إيقاف جهاز التنفس الصناعي، تحتاج رئتيك إلى وقت لتجميع القوة للعمل بمفردهما في حالة الإصابة الشديدة بـ COVID-19 ، يمكن أن تشعر بالآثار، مثل ضيق التنفس واستجابات الجهاز المناعي، لعدة أسابيع أو أشهر بعد دخول المستشفى.

حتى إذا اختفت أعراض كورونا، تأكد من أنك لم تعد معديًا قبل التعامل مع أي شخص سواء كنت تعاني من حالة خفيفة أو متوسطة أو شديدة، فمن المهم أن تعتني بنفسك وتمنح جسمك كل الوقت الذي يحتاجه للشفاء.