شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة توقف استخدام لقاحين للإنفلونزا بعد وفاة 48 شخصا بكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت سنغافورة مؤقتًا استخدام لقاحين من لقاح الإنفلونزا كإجراء احترازي بعد وفاة بعض الأشخاص الذين تلقوها في كوريا الجنوبية ، لتصبح من أوائل الدول التي أعلنت علنًا وقف استخدام اللقاحات.

ووفقا لتقرير لصحيفة SOUTH CHINA POST، أبلغت كوريا الجنوبية عن وفاة 48 شخصًا بعد تلقيهم لقاحات الإنفلونزا ، لكنها قالت إنها ستستمر في برنامج التطعيم الذي تديره الدولة ، حيث لم يجدوا صلة مباشرة بين الوفيات والحوادث.

وقالت وزارة الصحة وهيئة العلوم الصحية في بيان لها إنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بالتطعيم ضد الإنفلونزا في سنغافورة حتى الآن ، لكن قرار وقف استخدام SKYCellflu Quadrivalent و VaxigripTetra كان احترازيًا.

فيما حثت كوريا الجنوبية مواطنيها على التطعيم ضد الإنفلونزا والحد من فرص حدوث تفش يتزامن مع المعركة ضد فيروس كورونا فيما واصلت البلاد حملة للتطعيم المجاني.

وتصاعد القلق العام حيال سلامة تطعيمات الإنفلونزا بعد وفاة ما لا يقل عن 48 شخصا هذا الشهر إثر تلقيهم التطعيمات كما جرى التخلص من نحو خمسة ملايين جرعة الشهر الماضي بعدما تُركت في درجة حرارة الغرفة في حين كان ينبغي وضعها في مبردات.

وقالت السلطات الكورية إنها لم تجد صلة مباشرة بين الوفيات وجرعات التطعيم وسعت لطمأنة المواطنين على سلامة اللقاح المضاد لمرض الإنفلونزا الذي يتسبب في ما لا يقل عن ثلاثة آلاف وفاة سنويا.