شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية توصى بأخذ لقاح الإنفلونزا لمنع العدوى المزدوجة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سعت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، لتبديد المخاوف بشأن سلامة لقاح الأنفلونزا الموسمية، وحثت المواطنين في محاولة لتجنب الضغط على نظام صحي يتصارع بالفعل مع فيروس كورونا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة Reuters.

وقالت الوكالة، تصاعد القلق العام بشأن سلامة لقاح الإنفلونزا بعد وفاة ما لا يقل عن 59 شخصًا هذا الشهر بعد التطعيمات، بينما كان لا بد من التخلص من حوالي 5 ملايين جرعة الشهر الماضي، حيث لم يتم تخزينها في درجات الحرارة الموصى بها.

وقالت السلطات، إنها لم تجد صلة مباشرة بين الوفيات واللقاحات ضد الإنفلونزا التي تقتل ما لا يقل عن 3000 بكوريا الجنوبية كل عام.

وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن "ثق في استنتاج السلطات الصحية، مضيفا، "هناك حاجة لتوسيع التطعيم ضد الإنفلونزا هذا العام ليس فقط للوقاية من الأنفلونزا، ولكن أيضًا لدرء العدوى المتزامنة من فيروس كورونا COVID-19.

وقالت الحكومة، إن أكثر من 1500 مسن توفوا العام الماضي في غضون 7 أيام من تلقي لقاحات الإنفلونزا، لكن هذه الوفيات لم تكن مرتبطة بالتطعيمات.

وأمرت كوريا الجنوبية، التي بدأت تلقيحًا مجانيًا للمجموعة الأخيرة المؤهلة اليوم الاثنين، بتطعيم 20% أكثر من لقاحات الإنفلونزا هذا العام لإبعاد احتمال تفشي الإنفلونزا وفيروس كورونا المتزامن في فصل الشتاء، مما قد يجهد نظامها الصحي، مضيفة، أنه تم تلقيح أكثر من 14.7 مليون شخص.

تم الإبلاغ عن حوالي 1200 حالة من ردود الفعل السلبية فيما بينها، ولكن لم يتم إثبات أي صلة مباشرة بالتطعيمات، على الرغم من استمرار التحقيق في 13 حالة وفاة.

قالت وزارة الصحة بكوريا الجنوبية إن فوائد التطعيم تفوق بكثير أي آثار جانبية.

وأضافت وزارة الصحة بكوريا الجنوبية، إنه من النادر حدوث ردود فعل سلبية شديدة تجاه لقاحات الإنفلونزا، حيث يعاني شخص واحد فقط من بين كل 500 ألف، أو مليون شخص من صدمة الحساسية، وهي حالة تهدد الحياة عادة ما تحدث في غضون ثوان إلى دقائق في الأشخاص المصابين بالحساسية، حسبما قال مسؤول صحي كبير في إفادة اليوم الاثنين.

أصبحت مدينة سنغافورة الواقعة في جنوب شرق آسيا من أوائل الدول التي دعت هذا الأسبوع إلى وقف مؤقت لاستخدام لقاحين من لقاح الإنفلونزا، كإجراء احترازي، على الرغم من عدم وجود تقارير عن أي وفيات يمكن ربطها.

قالت كوريا الجنوبية، إن الإصابات بالإنفلونزا انخفضت إلى 1.2 لكل 1000 شخص في الأسبوع من 11 إلى 17 أكتوبر، من 4.6 في الأسبوع المقابل قبل عام.